Daar zijn de voorspellingen van José Mourinho weer: halen de Rode Duivels zijn WK-finale?

Het WK is officieel begonnen met een klinkende 5-0-zege van Rusland tegen Saoedi-Arabië. Nog voor de openingsmatch gaf José Mourinho zijn voorspelling voor het tornooi. Deze keer van de achtste finales tot en met de finale.

LEES OOK: José Mourinho geeft zijn WK-voorspelling en heeft niet zo’n goed nieuws voor de Rode Duivels

In een eerste video voorspelde de Portugees de groepsfase. In de groep van de Rode Duivels koos hij niet voor België als nummer één maar voor het land waarin hij trainer is. “Kom op Engeland”, riep Mourinho toen hij de Three Lions als groepswinnaar aanduidde. “België wordt dan tweede.” In de achtste finales komen de Duivels vervolgens uit tegen de winnaar van Groep H en dat is volgens Mourinho Senegal. Engeland treft Polen.

Mourinho zou naar eigen zeggen graag een Afrikaans land bij de laatste acht zien, maar voorspelt toch dat de Rode Duivels het Senegal van Kalidou Koulibaly en Sadio Mané zullen verslaan. In de kwartfinale volgt dan een clash tegen Duitsland. De coach van Man United ziet onze voetbalhelden echter niet winnen van Die Mannschaft.

De laatste vier zullen volgens de Portugees bestaan uit Duitsland, Argentinië, Portugal en Brazilië. Mourinho kiest nationalistisch en voorspelt een WK-finale tussen zijn Portugal en Argentinië. Cristiano Ronaldo tegen Lionel Messi dus. En tussen die twee wil Mourinho niet kiezen...

Enkele maanden geleden werd bekend dat Mourinho 450.000 euro per dag verdienen ging verdienen bij de Russische zender RT. Hoewel hij amper vier dagen in Rusland zal verblijven, zal hij op het einde net geen twee miljoen euro opstrijken. Hij zal er zijn bij de start van het WK, maar op de slotdag zal de Portugees via een satellietverbinding werken. “Ik kijk er naar uit om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap in Rusland en mijn inzichten te delen”, klonk het toen.