Heidi is radeloos: haar zoon belandde al 13 keer op spoed in 1 jaar tijd. “Moet hij sterven voor er iemand luistert?”

Heidi, een moeder van 47 uit het West-Vlaamse Ingelmunster, is ten einde raad. Afgelopen weekend werd haar zoon C. (20) ’s nachts in half comateuze toestand gevonden langs een spoorweg. De dertiende ziekenhuisopname op een jaar tijd. Maar omdat hij zowel kampt met een medicijnverslaving als met een autismespectrumstoornis, kan hij nergens terecht. “Moet hij sterven voor er iemand luistert?”

Hij was betrapt met enkele pillen op zijn slaapkamer. Meer had C. (20) vrijdagavond niet nodig om kwaad te worden op alles en iedereen in de wereld. Een fractie later sprong hij op zijn fiets en was hij ...