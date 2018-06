Zware schade bij bekende horecazaak aan De Ster na brand: politie opent onderzoek naar brandstichting

Sint-Niklaas - De bekende brasserie ‘t Kookpotje aan recreatieoord De Ster heeft donderdagavond ernstige schade opgelopen door een brand. Die werd mogelijk aangestoken. De politie heeft een onderzoek geopend. Het restaurant blijft voorlopig dicht.

Het was een getuige die rond 19.45 uur de brandweer opbelde. Uit een van de ramen van brasserie ‘t Kookpotje kwam zwarte rook, zo werd er gemeld. “Toen we ter plaatse kwamen bleek er niemand aanwezig te zijn in het gebouw”, zegt kapitein Luc De Wilde van de brandweerpost Sint-Niklaas. “De zaak zelf was gevuld met dikke rook. Echte vlammen waren er niet. De brandhaard situeerde zich ter hoogte van de toog. We hadden de situatie snel onder controle maar het restaurant liep toch ernstige schade op. Kwaad opzet wordt door ons niet uitgesloten.”

De politie stelde meteen een perimeter in rond het restaurant en begon met een sporenonderzoek. Een branddeskundige moet nu ter plaatse komen om de precieze oorzaak van de brand verder te onderzoeken. Ook de beelden van de bewakingscamera’s in de zaak zullen worden bekeken.

Uitbater Patrick Poelman van ‘t Kookpotje was aangeslagen door de brand in zijn zaak. “Op donderdag is onze zaak om 18 uur gesloten”, doet hij het relaas. “Daarom was er niemand meer in het gebouw toen de brand uitbrak. We zaten elders iets te eten toen we bericht kregen dat er wat aan de hand was. Vorige week kregen we ook al af te rekenen met een inbraak. Ondertussen waren er ook al vier andere brandmeldingen. We weten echt niet wat er aan de hand is. Onze zaak mogen we voorlopig niet meer binnen.”

Patrick Poelman nam in 2015 samen met zijn echtgenote Le Thi Hong Theu Het Kookpotje over, dat aanvankelijk nog De Houtmuis heette. Hij legde een nieuw terras aan en richtte ook een binnenspeeltuin in. Die zou gespaard gebleven zijn van de brand. De horecazaak kreeg in het verleden al meermaals af te rekenen met inbraken.

Wanneer Het Kookpotje opnieuw open zal kunnen gaan voor het publiek, is voorlopig nog niet duidelijk.