Door één anonieme brief is het gedaan met de rust in het kleinste dorp van Vlaanderen

Zelfs in een wondermooi dorp van twee straten en 83 inwoners is het niet al peis en vree, vooral niet in verkiezingstijd. Een anonieme briefschrijver verstoort dezer dagen de rust in Herstappe. Vervelend, aangezien de twee rivaliserende clans van ’s lands kleinste gemeente zich nog maar enkele jaren geleden hebben verzoend. “Nu beticht iedereen weer iedereen. Dit is een smerige zet.”

“Het is hier stil.” Nicole Peumans vat in één zin samen waarom het goed wonen is in Herstappe. Haar observatie klopt als een bus. In de twee enige straten van Herstappe is geen ziel te bekennen. De deuren ...