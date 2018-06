Samy Kehli ruilt Lokeren definitief voor OHL

De Franse middenvelder Samy Kehli (27) heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Oud-Heverlee Leuven. Hij werd sinds januari door Lokeren uitgeleend en maakt nu definitief de overstap, zo bevestigt OHL donderdag.

Voor OHL speelde de aanvallende middenvelder dertien wedstrijden, zes in de Proximus League en zeven in play-off 2. Daarin maakte hij twee goals. Kehli is voor de Leuvenaars de vierde aanwinst na Jellert van Landschoot, Olivier Myny en Frédéric Duplus.

“We weten exact waar Samy toe in staat is en in het belangrijke seizoen dat ons wacht zal hij een grote rol vertolken om onze ambities waar te maken”, zegt coach Nigel Pearson. “Samy wordt door iedereen sterk gewaardeerd binnen OHL en zijn statistieken spreken voor zich, zodoende zijn wij zeer tevreden om zo’n offensieve talentvolle speler opnieuw in onze rangen te hebben.”