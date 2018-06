Vrouw meldt op Facebook ontvoeringen van kinderen, maar de politie tikt haar op de vingers

Knesselare / Maldegem - Een vrouw uit Maldegem zette woensdag een bericht op Facebook waarin ze waarschuwde voor een bestelwagen die kinderen ontvoerde. Onterecht, zo bleek al snel.

In haar bericht waarschuwde de vrouw voor een grijze Fiat Ducato waarmee twee kinderen werden ontvoerd in Maldegem en Knesselare. Het bericht werd zowat 1.200 keer gedeeld. Al snel bleek er echter niets van te kloppen. Donderdagvoormiddag meldde de politie op Facebook dat het om een ‘fake bericht’ ging. Dat bericht was enkele uren later al meer dan 2.200 keer gedeeld.

Afgetoetst

“Wij kregen het bericht behoorlijk snel onder ogen”, zegt commissaris John Van Acker van de politiezone Maldegem. “Moest het kloppen dat er al twee kinderen werden ontvoerd, zou je denken dat de ouders onmiddellijk de politie verwittigden. Dat was niet gebeurd, waardoor we niet geneigd waren het bericht te geloven. Uiteraard hebben we het afgetoetst bij onze collega's van de politiezone Aalter-Knesselare, want je weet maar nooit. Ook zij wisten van niets.”

Lopend vuurtje

Intussen was het bericht wel al een eigen leven gaan leiden op Facebook. “Nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje op de sociale media”, zegt Van Acker. “Van zodra we zeker wisten dat het bericht vals was, hebben we de dame die het verspreidde onmiddellijk verzocht het te verwijderen. Sancties hoeft ze niet te verwachten, maar we hebben haar wel stevig op de vingers getikt. Het wordt hoog tijd dat mensen zich bewust worden van het belang en de impact van hun woorden op sociale media.”

Naïef geweest

De vrouw die het bericht verspreidde, wil niet met haar naam in de krant. Ze is wel bereid om te vertellen waarom ze het deed. “Ik heb het bericht opgepikt en gedeeld. Er zijn nog mensen die me vertelden dat ze het oorspronkelijke bericht hadden gezien, met een foto van de bestelwagen. Ach, ik ben gewoon naïef geweest. Ik heb zelf twee jonge kleinkinderen, was bezorgd en wou de mensen waarschuwen. Dat had ik beter niet gedaan.”