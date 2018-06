Drugsdealer deelt foute nummer met zijn klanten via Snapchat en leidt hen recht naar politie

Een drugsdealer uit het Amerikaanse Kentucky had de gewoonte om zijn nieuwe nummer te delen via Snapchat. Om nog onbekende reden deelde de man niet zijn telefoonnummer, maar dat van een agent. De politieofficier in kwestie keer raar op toen de berichten begonnen binnen te stromen.

Volgens een politierapport begon de agent afgelopen zondag vreemde telefoontjes en berichtjes te ontvangen. Mensen met onbekende nummers begonnen de agent te bellen. Ze vroegen steevast naar een zekere ‘Dunk’ en waren op zoek naar cannabis.

Gezien de agent niet ‘Dunk’ heet en al helemaal geen cannabis te koop aanbiedt, besloot hij een kleine undercoveroperatie op te zetten. Hij sprak af met enkele van de klanten van Dunk. Een 51-jarige man en een minderjarige werden gearresteerd. Zij verklaarden aan de agent te vermoeden dat Dunk mogelijk twee cijfers verwisselde in zijn Snapchat-bericht. De politie zegt te weten wie Dunk is, het is niet duidelijk of hij al gevat werd.