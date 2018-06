Voetbalbond rekent op 3 miljoen euro winst op WK (en weet al wat het daarmee gaat doen)

De voetbalbond wil en kan flink verdienen aan dit WK. Nadat de spelerspremies al werden gereduceerd, rekent de bondstop op minstens drie miljoen euro nettowinst. Dat zal gebruikt worden om investeringen te doen in het trainingscentrum in Tubeke, omkadering rond de nationale ploeg, de arbitrage en het amateurvoetbal.

Voorzitter Gérard Linard en zijn twee sterke mannen Mehdi Bayat en Bart Verhaeghe presenteerden gisteren hun plannen voor de toekomst. Hoewel Linard met zijn 75 jaar de leeftijd voor het presidentschap heeft overschreden, zal hij toch nog een jaartje op de stoel blijven. In Moskou pakte hij uit met de cijfers en plannen van de bond na dit WK.

“Als we de tweede ronde bereiken, halen we drie miljoen euro nettowinst. Dat hebben we berekend. Hoe verder we gaan, hoe meer erbij komt op de rekening. Het is echter zo dat de spelerspremies dan ook de hoogte ingaan. We krijgen bij het bereiken van de kwartfinale 13,7 miljoen euro tegenover voor de tweede ronde 10,3 miljoen euro. Het is niet zo dat we bij een kwartfinale dan plots 3,5 miljoen meer verdienen. Daarom is het nu moeilijk te zeggen hoeveel we overhouden als we de kwartfinale of de halve finale bereiken.”

Op dit moment rekent de bond erop het boekjaar, zonder het WK, af te sluiten met een winst van 500.000 euro. In geval van een succesvol WK wordt dat natuurlijk een pak meer. De voetbalbond weet al goed wat het met dat geld wil doen:

1) Nog meer investeren in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. Het op korte termijn aanleggen van twee extra voetbalvelden en op langere termijn komen er daar nog twee bij.

2) De omkadering rond de nationale ploeg verbeteren met meer videoanalyse. Dat allemaal om dezelfde begeleiding te kunnen garanderen als de spelers bij hun topclubs krijgen.

3) De arbitrage verbeteren, desnoods door het aantrekken van buitenlandse begeleiders met ervaring. Ook meer jonge mensen proberen warm te maken om scheidsrechter te worden.

4) Investeren in de jeugdopleidingen, vooral bij de amateurclubs. “Omdat dit de voet van de piramide is”, aldus ondervoorzitter Bart Verhaeghe.

5) Een volledig nieuw bondsreglement schrijven met behulp van de KU Leuven en de UGent.

De plannen zijn er al. Nu nog het geld. Het is aan jullie, Duivels.