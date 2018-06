Liggen de ‘Rechtvaardige Rechters’ onder dit Gentse plein?

Gent - De Rechtvaardige Rechters, het in 1934 gestolen paneel van het meesterwerk De Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, heeft het centrum van Gent destijds nooit verlaten. Arsène Goedertier heeft het verstopt onder de Kalandeberg. Dat schrijven Marc de Bel en Gino Marchal in hun boek De Veertiende Brief.

Als politie en parket de komende dagen de Kalandeberg afzetten en graafmachines laten aanrukken, is dat te danken aan jeugdauteur Marc de Bel en de Brabantse amateurspeurder Gino Marchal. In hun boek De Veertiende Brief, dat vanaf vandaag in de boekhandel ligt, schrijven ze dat het gestolen paneel De Rechtvaardige Rechters door Arsène Goedertier werd verstopt onder de Kalandeberg.

Hoe ze daarbij komen? Gino Marchal kwam te weten dat in 1932, twee jaar vóór de diefstal van De Rechtvaardige Rechters, op de Kalandeberg rioleringswerken aan de gang waren. “Daarbij stuitten de arbeiders op een bepaald moment op een onderaardse koker of gang ...”, schrijven hij en Marc de Bel. Die onderaardse gang was ongeveer 80 centimeter breed en 155 centimeter hoog. Volgens De Bel en Marchal ideaal om een paneel van 55 centimeter breed en 149 centimeter hoog in te verbergen.

Op weg naar stamcafé

Arsène Goedertier, de belangrijkste verdachte voor de diefstal van De Rechtvaardige Rechters, zou die gang hebben gekend. “Hij passeerde er elke vrijdagmiddag op weg naar zijn stamcafé Moka”, staat in het boek. “Die gang zou wel eens kunnen leiden naar het Steen van Vijd. Dat is de woning van Joos Vijd, de mecenas van Het Lam Gods, die ook op de Kalandeberg stond.” In het bewuste pand is nu de winkel van Max Mara gevestigd.

Arsène Goedertier. Foto: BELGA

Na de dood van Goedertier werden in zijn huis twee sleutels gevonden. Een van die sleutels was van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren, waar hij koster was. Maar het slot waar de tweede sleutel in paste, is nooit gevonden. Volgens de auteurs is die sleutel “misschien van het huis of een van de huizen waar vroeger het Steen van Vijd stond. Vandaar zou Goedertier toegang hebben gehad tot de onderaardse gang.”

Honderden theorieën

De afgelopen 84 jaar zijn al honderden theorieën ontwikkeld over de stoutmoedige diefte uit de Sint-Baafskathedraal. Steeds draaiden die op niets uit. Of het deze keer wel raak is, is verre van zeker. Op cruciale momenten in het boek drukken de auteurs zich uit in de voorwaardelijke wijs. Bovendien zei Marchal in een eerder interview met De Gentenaar dat hij er zijn hand voor in het vuur steekt dat Goedertier het paneel daar heeft verstopt. Maar of het er nu nog ligt, wist hij niet zeker.

Toeval of niet: waar nu Max Mara gevestigd is op de Kalandeberg, stond de woning van Joos Vijd, de mecenas die ook afgebeeld staat op ‘De Aanbidding van het Lam Gods’. Foto: DVH

Bij het Gentse parket nemen ze de nieuwe piste in elk geval ernstig. “Dat doen we bij elk nieuw spoor. Of, wanneer en waar we gaan graven, staat echter nog niet vast”, zegt parketwoordvoerster Caroline Jonckers. Ook bij de politie lijkt men niet meteen van plan om de Kalandeberg open te gooien. “Het boek is fictie. Je moet niet alles te letterlijk nemen en bovendien is de plaatsbepaling niet exact gegeven. Voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat schattenjagers daar zelf beginnen te graven.”

‘De Veertiende Brief’, Marc de Bel en Gino Marchal, uitg. Van Halewijk, 208 blz., 15, 99 euro. Het boek wordt vrijdag om 10 uur voorgesteld in het stadhuis.