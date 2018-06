Engels geheim wapen komt uit speelgoedwinkel

De Engelsen trainden gisteren voor de tweede keer op Russisch grond­gebied. De groepsgenoot van de Rode Duivels heeft een aparte manier om zich klaar te stomen voor zijn eerste wedstrijd. De spelers gooiden namelijk met een stuk speelgoed om de spieren goed los te krijgen.

Dat speeltje, een Megahowler, komt uit de catalogus van speelgoedproducent Nerf en heeft de vorm van een bal uit het American football met daaraan een verlengstuk. Omdat het voorwerp een fluitend geluid maakt in de lucht, lijkt het net een raket.

Het is niet de eerste keer dat de ­Engelsen een Megahowler gebruiken op training. De inspiratie komt van de Australische sportwetenschapper Bryce Cavanagh, die in de technische staf zit. Danny Welbeck en Raheem Sterling amuseerden zich er alvast te pletter mee. Een vrolijk moment mocht wel, want de Engelsen begonnen de training met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slacht­offers van de brand in de Grenfell Tower exact een jaar geleden.