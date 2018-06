Vanaf 16 mag je seks hebben, vanaf 15 kan je prof zijn: Belgische clubs kunnen nog jongere talenten vastleggen

In België is de wettelijke leeftijd om seks te hebben of om alcohol te consumeren 16 jaar. Vijftienjarigen mogen dus niet vrijen en/of drinken, maar vanaf dit weekend kunnen ze wel een profcontract als voetballer tekenen. Daarvoor wordt de leeftijdsgrens verlaagd van 16 naar 15 jaar om te verhinderen dat onze grootste talenten vroegtijdig worden weggeplukt door buitenlandse topclubs. Een goede zaak? We stelden vier vragen aan enkele specialisten.