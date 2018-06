Aantal Britten dat Belgische nationaliteit krijgt, vertienvoudigd sinds Brexit

1.381 Britten hebben het voorbije jaar de Belgische nationaliteit gekregen. Sinds het Brexit-referendum is het aantal meer dan vertienvoudigd. “Ze zijn ongerust over wat de toekomst brengt en willen zekerheid voor hun kinderen”, zegt advocate Christine Sullivan, ge­­-spe­cialiseerd in economische migratie.

Ze willen Belg worden om op hun gemak Europeaan te kunnen blijven. Daar komt de enorme toename op neer van het aantal Britten dat het afgelopen jaar de Belgische nationaliteit heeft gekregen. Met liefst 1.381 waren ze, de Belgo-Britten, volgens cijfers van Statbel, de statistische dienst van de overheid. Nooit was dat aantal hoger.

“In drie jaar tijd is hun aantal meer dan vertienvoudigd”, zegt Wendy Schelfaut van Statbel. De grote meerderheid van hen zijn Britten die hier al jaren wonen en werken. Ze hebben zich hier zonder veel problemen kunnen vestigen dankzij het vrije verkeer binnen de Europese Unie.

“Maar in juni 2016 was daar plots het Brexit-referendum, en dat heeft alles veranderd”, zegt Chris­tine Sullivan. Zij is advocaat bij het kantoor Fragomen in Brussel, dat zich specialiseert in economische migratie. Plots is het niet meer duidelijk of ze hier nog permanent zullen kunnen blijven, of ze in de toekomst nog vrij en zonder controles naar andere landen uit de Schengen-zone zullen kunnen reizen, en welk statuut hun kinderen zullen hebben.

Dubbele nationaliteit

“Tot voor 2016 had nog nooit een Engelsman bij ons gevraagd hoe hij Belg kon worden”, zegt Sullivan. “Nu organiseren we grote workshops om alle vragen bij te kunnen houden.”

De Britten die Belg willen worden, moeten dat aanvragen in de gemeente waar ze wonen en 150 euro be­talen. Ze moeten bewijzen dat ze al vijf jaar wettelijk in ons land verblijven en hun “maatschappelijke in­tegratie” aantonen. Dat doen ze vooral door aan te tonen dat ze hier werken. Ze kunnen dat ook door een inburgeringscursus te volgen, maar dat hebben er maar dertig gedaan in 2017.

De Britten die uiteindelijk een Belgisch paspoort krijgen, houden ook hun Britse nationaliteit. “Dat is het verschil met de situatie in bijvoorbeeld Nederland”, zegt Sullivan. “Daar moet wie genaturaliseerd wil worden, afstand doen van zijn andere nationaliteit. Dat is een veel grotere barrière dan in België, en daarom ligt het aantal aanvragen daar ook veel lager.” Vorig jaar ging het daar om iets meer dan honderd aanvragen.