Pendelaars misnoegd over politie-escortes waarmee minister Vandeput (N-VA) zich door files wurmt

Minister Steven Vandeput (N-VA) ergert pendelaars door tot drie keer per week met een politie-escorte van Limburg naar Brussel te rijden. “Alle filerijders die vanaf Aarschot richting Brussel aanschuiven, moeten voor hem aan de kant”, klinkt het boos bij de ‘gewone’ bestuurders.

Pendelen van Limburg naar Brussel is geen pretje. De file op de E314 ­begint elke ochtend al in Aarschot, op veertig kilometer van de hoofdstad, anderhalf uur aanschuiven. “Maar het meest ergerlijke is de escorte van minister Vandeput”, zegt een pendelaar die een foto nam van het tafereel en ons die toestuurde. “Tegenwoordig worden we tot drie keer per week allemaal opzij geduwd door Militaire ­Politie (MP) op de moto die Vandeput in zijn grote BMW door de file loodst. Van bij hem in Hasselt tot op zijn ­kabinet in Brussel.”

“Ergerlijk”, vindt het gros van de pendelaars.

“En er zit haast achter. Ik vraag me altijd af: wie heeft ons nu weer de oorlog verklaard?” schertst een politieman, die in dezelfde file staat en ook al een paar keer op de pechstrook gedwongen werd. “Ik ga graag opzij voor een ambulance of collega’s in de combi. Maar dit? Ergerlijk is het.”

Volgens de pendelaars gebeuren de escortes tot drie keer per week. “De MP’s dwingen ons aan de kant met hevige armgebaren. De minister er vlak achter. Op de E314 én op de E40. Daar gaat hij doodleuk tussen het derde en vierde baanvak rijden.”

Slecht beeld

“Zo’n escorte door de MP’s is één van de voordelen die een minister van ­Defensie geniet”, zegt Laurence ­Mortier, woordvoerster van Vandeput. “Maar hij maakt er slechts sporadisch gebruik van. In 2017 49 keer, volgens het antwoord in een parlementaire vraag. Het kan zijn dat het nu en dan eens tot drie keer in de week gebeurt, gezien de vele protocollaire verplichtingen. De minister heeft begrip voor het ongenoegen van de pendelaars. Alleen valt er, gezien de drukke en stipte agenda, niet al te veel aan te veranderen.”

Yves Huwart van de onafhankelijke militaire vakbond ACMP vindt dat de minister toch even moet stilstaan bij het slechte beeld dat hij van zichzelf en het leger creëert. “Hopelijk matigt hij zijn escortes. Want die MP’s hebben nog heel wat ander werk.”

“Schuldig aan het hebben van protocollaire verplichtingen”

Minister Vandeput reageert vrijdag gepikeerd op de berichten. “Ik pleit schuldig aan het hebben van protocollaire verplichtingen als minister”, klinkt het op Facebook. Volgens de minister heeft hij dit jaar tot nu toe twaalf keer van een escorte van de militaire politie gebruikgemaakt. “Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ik pleit schuldig aan het hebben van protocollaire verplichtingen als minister”, aldus Vandeput.

Uitzonderlijk

Navraag leert dat meerdere ministers een blauw zwaailicht bezitten waarmee ze in het verkeer een tandje kunnen bijsteken. Maar Vandeput is als defensieminister de enige die routinematig een MP-escorte meekrijgt. Als andere ministers een escorte willen, moeten ze een beroep doen op de zwaantjes van de ­politie. En dat ­gebeurt slechts af en toe. De laatste die daar stelselmatig van gebruikmaakte, was de vorige premier, Elio Di Rupo. Ook de vorige ministers van Defensie, André Flahaut en Pieter De Crem, zouden veelvuldig een escorte van MP’s op de moto hebben aan­gevraagd en gekregen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, een partijgenoot van Vandeput, zei vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 dat hijzelf nog maar twee keer gebruikgemaakt heeft van zijn blauwe zwaailichten: bij de aanslagen in Luik en Brussel. “Ik gebruik ze alleen in omstandigheden dat het echt verantwoord is. Of minister Vandeput daar omzichtiger mee moet omgaan? Die vraag moet u aan hem stellen”, klonk het.

Vlaamse ministers beschikken niet over zwaailichten. Een korte rondvraag leert ons dat ze ook bijna nooit gebruikmaken van politie-escortes. Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V), die ook vanuit Limburg naar Brussel moet, neemt de trein als er veel fileleed is. En ook minister Bart Tommelein (Open VLD), die vanuit Oostende pendelt, heeft nog nooit politie-escortes ingezet.