CLUBNIEUWS. Club Brugge richt pijlen op Servisch talent, Anderlecht treft mogelijk raak door… Standard

Het WK voetbal startte donderdag met een zege van Rusland tegen Saoedie-Arabië, maar in de Belgische competitie focust men vooral op volgend seizoen. Een overzicht van het clubnieuws van de dag!

Club Brugge gaat voor Jovanovic

Club Brugge verjongt zijn kern en richt zijn pijlen nu ook op één van de grootste talenten in Servië. Blauw-zwart gaat voor Djordje Jovanovic, een 19-jarige spits van Partizan Belgrado die ook jeugdinternational is. Dit seizoen was hij voornamelijk nog invaller, maar het potentieel is er en in achttien matchen was Jovanovic toch goed voor vier goals en één assist.

Volgens Servische bronnen deden de Bruggelingen al een bod van 650.000 euro plus 50.000 euro aan bonussen. De speler zelf wil graag komen, maar een deal is er nog niet. Partizan wil namelijk een percentage op een latere doorverkoop en Club stemt daar (nog) niet mee in. Aangezien de aanvaller slechts één jaar contract meer heeft, moeten de Serviërs misschien inbinden, maar zij schermen dan weer met interesse van andere teams.

Djordje Jovanovic is met zijn 1,85 meter een ¬targetspits. Eventueel kan hij de opvolger worden van Wesley (21), want de Brugse Braziliaan staat nog altijd in de belangstelling van het Italiaanse Lazio. Directeur Igli Tare overweegt volgens Italiaanse bronnen naar België te komen om te onderhandelen.(jug, gma)

AEK wil Kosanovic als opvolger van Anderlecht-doelwit

AEK Athene is bereid Ognjen Vranjes aan Anderlecht te verkopen onder vier voorwaarden: een transfersom tussen 3,2 en 3,5 miljoen euro, 10 procent op een latere doorverkoop, een verbod om hem de eerste vier jaar te verkopen aan een Griekse ploeg en 100 à 200.000 euro extra als Anderlecht kampioen wordt.

De Griekse kampioen houdt sterk rekening met een vertrek, want ze hebben al een opvolger op het oog. AEK zette zijn zinnen op Milos Kosanovic (28) van Standard. De Serviër werd afgelopen seizoen uitgeleend aan het Turkse Göztepe, maar daar werd de aankoopoptie niet gelicht. Standard eist wel 1,5 miljoen en geen cent minder.(bfa, jug)

Lazar Markovic, vorig jaar door Liverpool verhuurd aan Anderlecht, staat dan weer dicht bij Olympiakos.

Buta ruilt Benfica definitief voor Antwerp

Antwerp gaat de definitieve transfer van rechtsachter Aurélio Buta (21, foto) afronden. De Portugees werd vorig seizoen al gehuurd van Benfica. De toekomst van de andere spelers die The Great Old huurde zonder aankooptie is nog onzeker.

Obbi Oulare wil – ook op voorspraak van trainer Bölöni – bij Antwerp blijven, maar financieel ligt een verlengd verblijf moeilijk. De spits, die nog revalideert, wordt op 2 juli bij zijn moederclub Watford verwacht, net zoals Ritchie De Laet zich in juli bij Aston Villa moet melden. Aangezien hun huurcontract nog loopt tot 30 juni worden ze maandag toch nog op de eerste training van Antwerp verwacht. Dat geldt ook voor de Uruguyaanse huurling Joaquin Ardaiz.

Jonathan Pitroipa heeft dan weer geen contract meer bij Antwerp en ook Bjorn Vleminckx en Steve Colpaert – die al meer dan een jaar een apart programma volgen – mogen weg.

David Henen zou dan weer dicht bij een akkoord met Antwerp staan en mee mogen op stage. De Belgische flankaanvaller is einde contract bij Everton, maar Antwerp ontkent voorlopig de interesse.(stdr, gegy, svc)

Man United-talent op weg naar KVO

KV Oostende wil dit weekend Indy Boonen (19) presenteren als Belgische versterking. De Limburger ruilde op zijn vijftiende Racing Genk voor Manchester United en speelde daar vorig seizoen voor de U23. In 24 matchen – waaronder zes in de Youth League – was hij goed voor 5 goals en 4 assists. Soms trainde hij mee met de A-ploeg van Mourinho en United bood hem ook een nieuw contract, maar Boonen wil zijn kans wagen op het hoogste niveau in België. Hij is de zoon van gewezen prof Jacky Boonen – ex-Lokeren, -Lierse en -Beveren – en kan uit de voeten als flankaanvaller, spits en spelverdeler.

Nog bij KVO zou Sebastien Siani willen terugkeren. De middenvelder verliet de kustclub in januari voor Antwerp nadat hij wat had gebotst met Coucke en Devroe. Of het zover komt, is nog maar zeer de vraag.(jug)

Overig nieuws:

Na zijn verhuur aan Amiens is Jean-Luc Dompé terug bij Standard. Daar mag hij gratis weg. Ook flankaanvaller Beni Badibanga, vorig seizoen bij Lierse, onderhandelt met enkele eersteklassers waaronder Waasland-Beveren. (bfa)

Moeskroen haalde de spelverdeler Luka Lukovic weg bij het Servische Backa. Flankspeler Mico Kuzmanovic komt dan weer over van Sarajevo.

Waasland-Beveren laat spits Cergioni terugkeren naar Lommel.(whb)

OH Leuven nam spelverdeler Sami Kehli definitief over van Lokeren.

Dukens Nazon, de 23-jarige spits van Wolverhampton is officieel van STVV. De Truienaars willen ook middenvelder Alexandre Debruyn (ex-RSCA) wegplukken bij Lommel.

Zulte Waregem speurt naar versterking op de Scandinavische markt. De Finse spelverdeler Urho Nissilä (22) van Kups staat alvast op de lijst.(jcs)

Elton Kabangu (20) – vorig seizoen door AA Gent uitgeleend aan FC Eindhoven – heeft zijn contract bij de Buffalo’s verlengd tot 2021.(ssg)

Beerschot-Wilrijk hoopt de transfer van Racing Genk-spits Dante Vanzeir af te ronden.