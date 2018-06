“Slecht in bed” en dus vraagt Zwitsers international Dzemaili de scheiding aan

Zwitserland moet zijn eerste WK-match nog spelen, maar Blerim Dzemaili heeft nu al zijn eerste verlies geleden. Hij heeft de scheiding aangevraagd van zijn vrouw Erjona Sulejmani.

Klinkt best triest, zo vlak voor een groot toernooi, maar of de middenvelder van Bologna ervan zal wakker liggen, is nog maar zeer de vraag. Hij diende zijn aanvraag namelijk in nadat vrouwlief in de pers had gezegd dat hij nogal slecht is in bed. Met die ietwat aparte uitspraak is de mooie Erjona trouwens niet aan haar proefstuk toe, want het Albanese model noemde Dzemaili’s ploeggenoten Roman Bürki en Remo Freuler onlangs nog de knapste spelers van de Zwitserse ploeg.

Ondanks de nakende scheiding liet ze wel al vallen dat ze straks nog steeds voor ‘haar’ Dzemaili zal supporteren. En ook voor die knappe Bürki en Freuler, zeker?