Brazilië, Uruguay en/of Kroatië halen sowieso de WK-finale als we deze historische statistiek mogen geloven

Rusland is uitstekend begonnen aan het WK voetbal dankzij een 5-0-overwinning tegen Saoedie-Arabië. Kans op de finale maken de Russen echter niet, zo leert ons een historische statistiek. Net als de Rode Duivels.

Er zijn slechts weinig WK-favorieten, maar Brazilië is er daar eentje van. Mochten de Gouden Kanaries de finale halen, zou dat allesbehalve een verrassing zijn. Als Uruguay of Kroatië het tot de eindstrijd zouden schoppen… Dan is dat een heel ander verhaal. En toch zou het historisch gezien kunnen.

Sinds het WK in 1982 stond er namelijk altijd minstens één speler van Internazionale in de WK-finale. Van Bergomi, Oriali en Altobelli bij Italië in 1982 tot Palacio bij Argentinië in 2014. De Nerazzurri, zwaar gelinkt aan Radja Nainggolan en Mousa Dembélé, worden dit jaar door vier spelers vertegenwoordigd. Dat zijn:

- Miranda (Brazilië)

- Matías Vecino (Uruguay)

- Ivan Perisic (Kroatië)

- Marcelo Brozovic (Kroatië)

Een of twee van deze landen zou dus wel eens de WK-finale kunnen halen. Ook al zijn historische lijstjes ook maar gewoon lijstjes die ooit eens stoppen...