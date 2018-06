België laat vrijgesproken Jean-Pierre Bemba terugkeren

Jean-Pierre Bemba, de voormalige Congolese vicepresident, mag zich opnieuw in België vestigen. De Belgische autoriteiten hebben daarvoor het licht op groen gezet, meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders donderdagavond. Het Internationaal Strafhof sprak Bemba vorige vrijdag in beroep vrij voor oorlogsmisdaden.

In 2016 was Jean-Pierre Bemba nog veroordeeld tot 18 jaar celstraf. De Congolese krijgsheer zat al tien jaar vast. Bemba kon voorlopig vrijkomen, in afwachting van berechting voor andere aangelegenheden. Hij had een verzoek ingediend om naar België, waar zijn familie woont, teruggebracht te worden.

Dit verzoek is nu ingewilligd, laat minister Reynders weten. “In zijn buitenlands beleid heeft België altijd internationale strafrechtbanken gesteund. Het besluit werd aan het Hof meegedeeld en er zullen daarvoor de komende dagen praktische stappen worden ondernomen.”

De vrouw en kinderen van Bemba wonen in een villa in Sint-Genesius-Rode. Het is ook daar dat de voormalige chef van oorlogsmilities was opgepakt in 2008 op vraag van het Internationaal Strafhof.