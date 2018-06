Oxfam: “Minderjarigen mishandeld en teruggestuurd aan Frans-Italiaanse grens”

Kinderen van amper 12 jaar worden mishandeld, gevangen gehouden en illegaal teruggestuurd naar Italië door de Franse grenspolitie. Dat schrijft Oxfam vrijdag in een rapport. Oxfam roept de Europese regeringen op om hun wettelijke verplichtingen te respecteren en om menselijkheid en solidariteit te tonen met de meest kwetsbare mensen.

Het Oxfam-rapport ‘Nowhere but out’ meldt dat de Franse politie dagelijks niet-begeleide kinderen aanhoudt en hen op de trein naar Italië zet. De Franse politie zou informatie veranderen op de papieren van de kinderen, zodat het lijkt alsof ze ouder zijn of dat ze geheel uit eigen wil terugkeren naar Italië. Kinderen geven aan dat ze fysiek en verbaal mishandeld werden, en dat ze ‘s nachts vastgehouden werden in cellen zonder water, eten of deken en zonder toegang tot een voogd. Dat is in strijd met de huidige Franse en Europese wetgeving.

Minstens 16.500 migranten hebben tussen juli 2017 en april 2018 de grens overgestoken in de buurt van de stad Ventimiglia. Een op de vier daarvan is een kind. De meerderheid van deze migranten is op de vlucht voor de oorlog en vervolgingen die ze hebben moeten ondergaan in Soedan, Eritrea, Syrië of Afghanistan.

Oxfam roept de Europese staten op om te garanderen dat de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen op een eerlijke manier verdeeld wordt, met respect voor de Dublin-conventie. De organisatie vraagt aan de Belgische regering om de Europese en internationale conventies te respecteren en om de bestaande wetgeving over migratie op een menselijke manier toe te passen .