Congolese presidentskandidaat komt België binnen met vals paspoort

De Congolese presidentskandidaat en miljonair Moïse Katumbi is op de luchthaven van Zaventem betrapt met een vervalst paspoort. Concreet stond er op het identiteitsdocument een verkeerd beroep. Toch heeft hij een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Volgens diplomatieke bronnen werd Katumbi mogelijk geflikt door zijn opponent Joseph Kabila, zo schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

De Belgische politie hield Katumbi in de nacht van woensdag op donderdag tegen, nadat hij met een privéjet vanuit Israël geland was in Zaventem.

Tijdens de paspoortcontrole dook er een probleem op. "In zijn paspoort was een valse identiteitspagina aangebracht", aldus een politiebron. "Normaal wordt iemand die met valse papieren ons land binnen probeert te raken onmiddellijk teruggezonden."

In tegenstelling tot de meeste fraudeurs werd de politicus en zakenman niet teruggestuurd. "Tijdens zijn verhoor liet hij blijken dat hij 'belangrijke Belgische politieke vrienden' had", klinkt het. Via Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken heeft Katumbi - die eigenlijk als lid van de Afrikaanse voetbalbond op doorreis was naar het WK in Rusland - een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen.

Hij heeft nu twee weken de tijd om een geldig identiteitsdocument te bemachtigen via de Congolese ambassade in Brussel. "Dat zal niet zo evident zijn, aangezien daar getrouwen van president Kabila de plak zwaaien", klinkt het in diplomatieke kringen. "De kans bestaat dat Katumbi door een mannetje van Kabila geflikt is en er bewust een verkeerd beroep op zijn paspoort is gezet."