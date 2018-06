Leonardtunnel afgesloten door betonschade: files groeien aan

Brussel - De Leonardtunnel is tijdelijk afgesloten nadat er afgelopen nacht betonschade werd vastgesteld aan een dakplaat. Om risico’s te vermijden blijft de tunnel intussen waarschijnlijk nog de rest van de dag afgesloten. En dat brengt vrijdagochtend heel wat fileleed met zich mee.

Bij een periodieke bouwkundige inspectie van de Leonardtunnel is in de nacht van donderdag op vrijdag vastgesteld dat de dakplaat van het onderste niveau (-2) van de tunnel op verschillende plekken in slechte staat was.

Het beton van de dakplaat vertoont lokaal schade en moet worden hersteld. Er is geen gevaar voor de stabiliteit of stevigheid van de tunnel, maar om de exacte aard en omvang van het probleem in kaart te brengen en een juiste oplossingsmethode uit te werken zijn experts van het Agentschap Wegen en Verkeer nog bezig met de inspectie. Om intussen ieder risico voor de verkeersveiligheid van de weggebruiker te vermijden blijft de tunnel afgesloten voor het verkeer.

Hinder

Op de binnenring en op de buitenring in Brussel was het om 8 uur vrijdagochtend al ongeveer 45 minuten aanschuiven. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook vanuit Wallonië staat er al een file van 30 minuten. De files zijn het gevolg van het afsluiten van de Leonardtunnel in de nacht van donderdag op vrijdag.

Verkeer op de Brusselse ring richting Zaventem moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren over de brug in Jezus-Eik en terug de ring oprijden. Verkeer richting Waterloo moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren onder het viaduct van Oudergem en terug de ring oprijden.