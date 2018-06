Nieuwe plofkraak in ons land: daders viseren nu ING-kantoor

Voor de vijfde keer in enkele weken tijd hebben gangsters een bankautomaat tot ontploffing gebracht. De daders sloegen nu toe in een ING-kantoor in Seneffe (Henegouwen), zo meldt de brandweer van Waals-Brabant. Febelfin, de federatie van de bankensector, meldt dat er vrijdagmiddag sneller dan verwacht een spoedoverleg zal plaatsvinden.

LEES OOK (+). Mag je het geld bij een plofkraak eigenlijk gewoon van straat rapen?

De brandweer van Nijvel en hun collega’s van La Louvière werden opgeroepen rond 2.40 uur voor een brand in het bankkantoor van ING in de avenue de la Motte Baraffe. Dieven hadden er de bankautomaat in brand gestoken. De modus operandi vertoont gelijkenissen met andere plofkraken in Vlaanderen in de voorbije weken.

Het gaat om de vijfde plofkraak in ongeveer een maand tijd: de voorbije weken werden ook geldautomaten in banken en postkantoren geviseerd in Buggenhout, Kinrooi, Tielt-Winge en Boechout.

De daders spuiten gas in de automaat, dat ze daarna tot ontploffing brengen.

Spoedoverleg

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, houdt vanochtend, vrijdag 15 juni, intern overleg met de Belgische banken, meer bepaald met de mensen die instaan voor de beveiliging van de banken, en zal na de middag contact hebben met minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). Dat bevestigt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. “We willen zo snel mogelijk nagaan welke maatregelen zich op korte en op lange termijn opdringen.”

Een van de problemen is dat de verfcapsule in de automaten, om het geld bij een kraak onbruikbaar te maken, niet altijd blijkt te werken wanneer de daders de automaat met behulp van gas laten ontploffen. In Boechout zou de capsule wel geactiveerd zijn, waardoor minstens een deel van het geld onbruikbaar werd.