Stevige tackle De Bruyne op training maakt reacties los: “Over het randje”

Een stevige tackle van Kevin De Bruyne op training bij de Rode Duivels op ploegmaat Adnan Januzaj heeft aardig wat reacties losgemaakt. Is dit wel een goed idee met zo’n belangrijke matchen in aantocht, klinkt het. In Villa Sporza, de WK-talkshow van de openbare omroep, kwam het alvast uitgebreid aan bod. “Ik vind dit over het randje”, zei analist Geert De Vlieger.

Eerste WK-match of niet, op training bij de Rode Duivels ging het er hard aan toe. Kevin De Bruyne kegelde Adnan Januzaj zomaar onderuit. Gelukkig zonder erg: youngster Januzaj stond meteen weer recht en kreeg excuses van KDB.

In Villa Sporza werden de wenkbrauwen gefronst bij de intensiteit van de tackle. Riskeer je het niet zo iemand te blesseren? “Ik vind deze tackle over het randje”, zei ex-Rode Duivel en analist Geert De Vlieger. “Ik denk dat er nog een rekening openstond.”

Bondscoach Roberto Martinez tilde alvast niet zwaar aan het voorval. “In de reactie na de actie zie je respect en blijkt dat niemand zijn medespeler wil blesseren”, zei hij. “Je ziet dat de intensiteit groeit. Daar hebben we ook naartoe gewerkt, zonder dat het uit de hand zal lopen. Dit is het tempo dat we nodig hebben om de matchen voor te bereiden.”

