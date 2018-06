Rollercoaster ontspoort, brandweer probeert in allerijl passagiers uit bungelend karretje te redden

Op een kermis in het Amerikaanse Florida zijn zes mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat een karretje van een rollercoaster ontspoorde. Daarna bleef het karretje gevaarlijk hangen op een lagergelegen rail, de passagiers konden nergens naartoe. Twee andere passagiers maakten een val van bijna tien meter.

De brandweer van Daytona Beach, in Florida, deelde op Twitter foto’s en video’s van de reddingsactie. Die tonen hoe het honderden kilo’s zware rollercoasterkarretje meer dan drie meter boven de grond aan een rail hangt, bijna loodrecht met de grond. Het was een precaire situatie, want als het karretje omgekeerd neer zou storten, was er voor de passagiers niet al te veel hoop meer. De brandweer meldde ook dat twee passagiers een val van meer dan tien meter maakten.

Gelukkig kon de plaatselijke brandweer alle inzittenden, tien personen in totaal, bevrijden. Zes van hen werden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

