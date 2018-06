Meer dan 200 Vlaamse straten krijgen volgend jaar een nieuwe naam

Meer dan 200 Vlaamse straten krijgen op 1 januari volgend jaar een nieuwe naam. Dat blijkt uit een rondvraag van Radio 2. Die nieuwe namen komen er door de geplande fusies van een aantal gemeenten. Zonder een naamsverandering zouden in de nieuwe gemeente meerdere straten met dezelfde naam liggen.

In 2019 komen er in Vlaanderen zeven nieuwe gemeenten bij. Verschillende kleine gemeenten komen samen, want dat is financieel interessanter. Die fusies leiden tot 215 nieuwe straatnamen. Die naamsveranderingen zijn nodig omdat in de nieuwe gemeenten anders meerdere straten met dezelfde naam liggen. Juridisch gezien is het mogelijk om de namen te behouden, maar bij interventies van de hulpdiensten kan dat bijvoorbeeld problemen opleveren.

Een van de fusiegemeenten is Oudsbergen, de samenvoeging van Meeuwen-Guitrode en Opglabbeek. Volgens Lode Ceyssens, CD&V-burgemeester van Meeuwen-Guitrode, is de naamsverandering vlot verlopen. “We hebben in het geval van twee dezelfde straatnamen er altijd voor gekozen om de straat met de meeste huizen te vrijwaren, de kleinere straat verandert van naam. Dat is altijd gebeurd in overleg met de bewoners die met eigen voorstellen mochten afkomen. En op één straat na heeft dat weinig discussie opgeleverd.”