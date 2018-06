Terugblik van onze Chef Voetbal op eerste WK-dag: dit betekent kwestie van portretrechten voor Rode Duivels

Tijdens het WK voetbal staan we elke ochtend even stil bij de actualiteit met onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. Hij analyseert de kwestie van de portretrechten bij de Rode Duivels, maakt zich zorgen over Thomas Vermaelen en gaat dieper in op Spanje, dat vanavond aantreedt tegen Portugal terwijl het twee dagen geleden van bondscoach wisselde.

De Rode Duivels trainen op vrijdag al om tien uur ’s ochtends. In tegenstelling tot donderdag is de training gesloten voor het publiek. Het eerste kwartier is enkel open voor de media. Rond de middag is er een persmoment met Toby Alderweireld en Michy Batshuayi voorzien.

Vrijdagmiddag worden nog drie WK-matchen gespeeld. Om 14 uur is er met Egypte tegen Uruguay de tweede match van groep A, waar Rusland donderdag Saudi-Arabië al klopte met 5-0. Later op de dag staan twee matchen uit groep B op het programma. Om 17 uur is er de wedstrijd tussen het Marokko van jongens als Mbark Boussoufa en Mehdi Carcela tegen Iran, om 20 uur is er de kraker tussen Spanje en Portugal.