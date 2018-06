Franse president Macron ontmoet Italiaanse premier Conte dan toch na polemiek over vluchtelingenschip Aquarius

De Franse president Emmanuel Macron ontvangt vrijdag de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte in het Elysée in Parijs, amper twee weken voor een belangrijke Europese top. De werklunch in het presidentiële paleis kwam in het gedrang door geruzie over de Italiaanse weigering om het schip Aquarius met honderden vluchtelingen en migranten aan boord te laten aanmeren.

Rome was woest op Parijs, omdat Macron via de regeringswoordvoerder had gezegd dat Italië met “een vorm van cynisme en een maatregel van onverantwoordelijkheid” had gehandeld. De Franse president moest Conte woensdagnacht telefonisch geruststellen. Macron stelde dat hij niets had gezegd met de bedoeling om “Italië en het Italiaanse volk te beledigen”. Hij zei ook dat hij een voorstander blijft van een betere verdeling binnen Europa van de lasten waarmee Italië en andere lidstaten aan de buitengrenzen te maken krijgen.

Daarnaast hoopt de Franse president ook op Italiaanse steun voor zijn inspanningen om de financiële en politieke instellingen van de eurozone te versterken. Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zullen daarover naar verwachting gezamenlijke voorstellen doen in aanloop naar de Europese top op 28 en 29 juni, waar ook migratie ter sprake zal komen.

In de nieuwe Italiaanse regering zit ook de extreemrechtse, eurosceptische partij Lega, maar de minister van Economie Giovanni Tria klonk in een kranteninterview afgelopen weekend positief over de ambities van Macron voor de eurozone.

De Aquarius had afgelopen weekend 629 migranten en vluchtelingen op de Middellandse Zee gered en zocht een haven om hen te ontschepen. Italië en Malta weigerden. Er zijn nog 106 vluchtelingen aan boord. De andere zitten op twee schepen van de Italiaanse marine en kustwacht die de Aquarius begeleiden. De vaartuigen zijn nu op weg naar Valencia. Volgens de ngo SOS Méditerranée ontving het schip nog bevoorrading van de Italiaanse kustwacht voor de opvarenden. De Aquarius behoort tot de hulporganisaties SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières).