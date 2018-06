Real Madrid-voorzitter maakt Spaanse bond met grond gelijk voor ontslag trainer: “Absurd”

Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, heeft bij de voorstelling van zijn nieuwe trainer trainer Julen Lopetegui hard uitgehaald naar de Spaanse voetbalbond. Dat besliste één dag voor de start van het WK Lopetegui te ontslaan omdat die na de wereldbeker naar Real wilde trekken. “Absurd”, “buiten proportie” en “niet correct” waren enkele van de termen die hij in de mond nam.

De voorstelling van Julen Lopetegui als nieuwe trainer van Real Madrid stond helemaal in het teken van zijn ontslag bij de Spaanse voetbalbond één dag eerder. De coach had pas naar Real willen overstappen na de wereldbeker, maar de bondsvoorzitter van de Spanjaarden beschouwde dat als verraad en gaf Lopetegui meteen de bons. De voetbaltrainer had enkele weken terug nog een contract tot 2020 getekend. Technisch directeur Fernando Hierro neemt zijn taken nu over bij de Spaanse nationale ploeg.

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, één van de machtigste mensen in het Spaanse voetbal, had maar weinig goede woorden over voor de beslissing van bondsvoorzitter Luis Rubiales. “Er is geen enkel precedent waardoor het aangaan van een werkverbintenis na een WK als verraad zou kunnen worden beschouwd. Zij die dat niet begrijpen hebben een manier van denken die niet thuishoort in de Spaanse 21ste eeuw”, was hij hard. “Wat de normale gang van zaken leek, werd een absurde daad van misvatte trots.”

“Buiten proportie en niet correctie”

Dat Real Madrid vlak voor de start van het WK bekendmaakte dat Lopetegui na de wereldbeker naar hen zou overstappen, was volgens de sterke man van Real geen probleem. “We wilden transparant zijn voor de start van het WK en wilden lekken vermijden. Er is geen reden te vinden waarom Julen Lopetegui morgen niet op de bank van de Spaanse ploeg zou kunnen zitten. Zijn verwijdering was buiten proportie en niet correct.”

Lopetegui zelf hield zich meer op de vlakte. “Ik had gehoopt dat bondsvoorzitter Rubiales het anders zou aanpakken”, vertelde de 51-jarige trainer. “Voor de spelers van de Spaanse ploeg voel ik alleen liefde en respect. Ik vraag hen professioneel te zijn en hoop dat ze het fantastische doel kunnen bereiken dat het winnen van de Wereldbeker is.”

“Gisteren was het de triestigste dag van mijn leven sinds de dood van mijn moeder. Maar vandaag is het de gelukkigste”, verklaarde hij.

Spanje opent vrijdagavond zijn WK met een clash in Sotsji tegen Europees kampioen Portugal.