Trump mikpunt van spot door gênant moment tijdens ontmoeting Noord-Koreaanse generaal

Dat Amerikaans president Donald Trump een stevige handdruk heeft, was al geweten. Maar indien een begroeting toch een beetje anders verloopt dan hij gewend is, durft dat weleens voor gênante situaties te zorgen. Zo geschiedde tijdens de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore, toen hij werd voorgesteld aan generaal No Kwang-chol.

Het incident was te zien in een 42 minuten durende documentaire op de Noord-Koreaanse staatszender KRT. Op een bepaald ogenblik werd No Kwang-chol geïntroduceerd aan de president die meteen zijn hand uitsteekt. De generaal had zelf echter iets anders in gedachten. Hij salueerde Trump eerst, om pas vervolgens zijn hand te schudden. Dat gebeurde net iets te laat voor de Amerikaan, die door een moment verstrooidheid ook zelf salueerde.

Door de blunder was de president al snel het mikpunt van spot op zijn favoriete sociale medium: Twitter. “Hij lijkt een natuurtalent voor slapstick comedy”, klonk het onder meer. Niettemin verdedigt het Witte Huis zijn opmerkelijke begroeting. “Het is gebruikelijk dat wanneer een militaire officier van een andere regering salueert, dat je dat ook doet”, vertelde woordvoerder Sarah Huckabee Sanders tijdens een persbriefing.