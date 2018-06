Nederlander huurt speciaal appartement om rustig alle WK-matchen te kunnen zien: “Vriendin is welkom, als ze enkel over voetbal praat”

Het WK voetbal is begonnen, de hoogmis voor alle voetballiefhebbers. De Volkskrant zocht en vond twee absolute liefhebbers die een maand verlof nemen om alle wedstrijden van het WK te zien. Vooral de Eindhovense boekhandelaar Stein Spijkerman (64) springt daarbij in het oog. Hij huurt zelfs speciaal een appartement, waar hij zich een maand terugtrekt om in alle rust te kunnen kijken. “Mijn vriendin komt af en toe langs, maar het is zeker niet de bedoeling dat ze te vaak komt. En er mag tijdens de match alleen over voetbal worden gepraat.”

Spijkerman is niet aan zijn proefstuk toe: bij voorgaande toernooien deed hij het ook al. Dit keer trekt hij zich terug in een appartement in Scheveningen, aan de Nederlandse kust, om rustig alle wedstrijden te kunnen kijken. Mensen verklaren hem voor gek, zegt hij, maar voor hem is het “totale ontspanning”. “Ik zie zo’n WK als een soort retraite. Alleen dan niet in een klooster, maar in een appartement aan zee”, zegt hij in het Nederlandse dagblad De Volkskrant.

De boekhandelaar heeft voor zijn afzondering afspraken gemaakt met zijn vriendin. “Ze komt af en toe langs, maar het is zeker niet de bedoeling dat ze te vaak komt. En er mag tijdens de wedstrijd alleen over voetbal worden gepraat. Voordat je het weet zit je tijdens Costa Rica - Servië over de aanbiedingen in de ­Albert Heijn te praten.”

Dat Nederland niet van de partij is, kan de man overigens maar weinig schelen. “Ik ben meer voetballiefhebber dan Oranje-fan.”

