SMO: ‘Onze machines zagen treinen en vliegtuigen doormidden’

SMO bvba uit Eeklo is een bijzondere machinebouwer. 'Onze actieradius is heel breed', legt sales- en marketingverantwoordelijke Sil Van Hecke uit. 'Bedrijfsautomatisatie, technische constructies en transportsystemen – onze corebusiness is wel machinebouw op maat. Van engineering tot afwerking.'

Een mooie creatie van SMO is bijvoorbeeld de zogenaamde diamond wire saw. 'Dat is een zaagmachine die treinen en – in de nieuwe versie – zelfs vliegtuigen doormidden zaagt met een diamanten kabel. Daarnaast hebben we veel eigen producten. Voor transportsystemen is SMO ook Belgisch verdeler van de Duitse MK Technology Group.'

SMO heeft aan werk geen gebrek en wil ook innoveren. 'We hebben een enorme groei achter de rug dankzij enkele mooie projecten op het juiste moment, zoals WIWAM (Weighing, Imaging & Watering Machines for Scientific research) in samenwerking met VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. We maken robots die planten automatisch bewegen en bewateren. Agro-oplossingen als deze zijn wereldwijd hot. Daar gaan we volop voor. Maar we vonden ook oplossingen uit zoals de satémachine, hamburgervormer en gehaktballenmachine Pintro of de GreenGen (een compacte micro- warmtekrachtkoppeling op houtpellets)', vertelt Sil Van Hecke.

Veel vacatures

De machinebouwer heeft al een veertigtal medewerkers en kijkt uit naar nieuwe profielen. Er staan nog heel wat vacatures open voor onder meer elektromechanici, lassers, PLC-programmeurs, IT’ers en R&D-projectleiders.

'We hebben een eigen team van programmeurs, ingenieurs en industrieel designers. Doeners, die autonoom hun projecten beheren. Opleidingen zijn een pijler van ons beleid. Ik ben zelf IT’er van opleiding, maar ik vond bij SMO mijn draai in sales en marketing', aldus Sil Van Hecke. 'Dit bedrijf heeft een heel goede naam tot ver buiten de regio. Mijn traject zegt wel iets over hoe hier je met de juiste ingesteldheid ver komt. Er zit groei in. Nu nog de vacatures ingevuld krijgen!'

