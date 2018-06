Ontspannen sfeer op training, Vermaelen en Kompany ontbreken nog steeds

De Rode Duivels hebben vanmorgen hun tweede training in Rusland afgewerkt. Die was een kwartier open voor de pers en dat was genoeg om te zien dat Thomas Vermaelen en Vincent Kompany opnieuw ontbraken. Zij bleven – zoals aangekondigd – opnieuw achter in het hotel.

We zijn drie dagen voor de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels, maar in het trainingscentrum in Dedovsk gaat het er nog steeds zeer ontspannen aan toe. Tijdens de training moesten de veldspelers zich in groepjes van vijf verdelen – dat komt niet perfect uit met negentien veldspelers natuurlijk – en het groepje dat met vier achterblijft zijn de losers die even uitgelachen mogen worden. Tijdens het open kwartier hoorden we wel drie keer de hele groep luidop lachen. De sfeer is goed. “Dat voel ik ook”, zei Roberto Martinez op de persconferentie van donderdag. “De spelers zijn graag onder elkaar, ze spelen graag samen voor de nationale ploeg. Dat is belangrijk als je een winning team kan creëren.”