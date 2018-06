Steden zetten zich schrap voor ‘risicomatch’ Marokko-Iran: alleen al in Brussel 400 extra agenten

Verscheidene politiezones laten en de federale politie laten niets aan het toeval over voor de WK-match Marokko-Iran, die vandaag om 17 uur wordt gespeeld. Alleen al in Brussel zijn goed vierhonderd agenten stand-by.

“We houden de omgeving van De Beurs extra in de gaten”, zegt woordvoerster van de Brusselse politie ­Ilse Van De Keere. Als er rellen zouden uitbreken, zal het wellicht op die plek gebeuren, zo stellen ook andere ­politiebronnen. Bovendien loopt vandaag de ramadan ten einde. Ook dat kan zorgen voor spanningen. De match van Marokko wordt bestempeld als risicomatch. Dat heeft alles te maken met de rellen van 11 november vorig jaar in onze hoofdstad. Na de plaatsing van Marokko overrompelden supporters én relschoppers het centrum. Ze staken voertuigen in brand, verschillende ruiten werden ingegooid en er werden ook winkels geplunderd. Zeker 22 agenten raakten toen gewond. Veiligheidsminister Jan Jambon (N-VA) verzekerder overigens in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ dat de politie van Brussel niet alleen extra agenten, maar ook een actieplan klaar heeft voor mocht het tot rellen komen. “Zodat we adequaat kunnen optreden en eenheid van commando hebben.”

Antwerpen

Ook in Antwerpen zijn na de match in november een zestigtal mensen op straat gekomen. Voor de risicomatch van vanavond neemt de Antwerpse politie dan ook geen enkel risico. “We zijn extra waakzaam en hebben extra mensen stand-by om indien nodig in te grijpen wanneer het uit de hand loopt”, klinkt het bij de Antwerpse politie, die geen concrete cijfers wil plakken op het aantal extra beschikbare agenten. “Maar natuurlijk zullen we in de eerste plaats proberen te bemiddelen en te de-escaleren. De verhoogde aandacht geldt trouwens voor zowel alle matchen van de Rode Duivels als alle matchen van Marokko.”

Mechelen

Bij de politiezone Mechelen-Willebroek bekijken ze “van dag tot dag wanneer er evenementen zijn in Rusland die op ons grondgebied gevolgen kunnen hebben”, verzekert woordvoerder Dirk Van de Sande. “Wij houden daar in onze werking rekening mee en zullen ons daarop afstemmen.” Voor vrijdagavond voorziet de politiezone alvast bijkomende ploegen die stand-by zijn. Over hoeveel extra agenten het precies gaat, wil men bij de politiezone niet kwijt.

Veiligheidsminister Jan Jambon (N-VA) Foto: Bart Dewaele

Vilvoorde

“We weten dat de wedstrijd vandaag gespeeld wordt. En afhankelijk van wie er wint, weten we dat we bepaalde zaken in het oog moeten houden”, klinkt het dan weer bij Catherine Bodet, woordvoerder van politie Vilvoorde. “We houden dus een extra oogje in het zeil, maar we hebben voorlopig nog niet de grote middelen voorzien.”

Genk

In Genk heeft men een plein waar alle WK-matchen van Marokko op groot scherm worden uitgezonden. “We voorzien op die momenten meer politie-inzet. Vooral om een oogje in het zeil te houden en om indien nodig de-escalerend op te treden. Dat geldt overigens ook voor de matchen van België, Portugal en Spanje. We hebben bovendien stewards aangeduid om de boel een beetje in de gaten te houden”, zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V).

Versterking lokale zones

Vrijdagochtend heeft minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) overigens bekend gemaakt dat hij 200 extra federale agenten in de reserve plaatst tijdens het WK voetbal. Elke lokale politiezone met een evenement met een groot scherm, kan voor risicomatchen terecht bij het federale niveau als versterking nodig is.

Jambon heeft alle lokale politiezones waar zo’n evenement plaatsvindt, gevraagd een risicoanalyse te maken voor elke match. Als een match risicovol blijkt, en de lokale zone manschappen tekortkomt, dan kunnen ze bij het federale niveau terecht. Om die vragen aan te kunnen werden 200 extra federale agenten in de reserve geplaatst. Hun inzet wordt elke dag geëvalueerd, stelt het kabinet-Jambon.