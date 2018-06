Dit weekend begint het WK pas echt en kunt u gewoon voor tv blijven zitten: 7 matchen op 2 dagen

Rusland-Saudi-Arabië, Egypte-Uruguay en Marokko-Iran. Waar het WK zich donderdag en vrijdag nog traag op gang trekt, gaat het vanaf vrijdagavond en Portugal-Spanje in sneltreinvaart. In het weekend kunt u gewoon voor uw televisietoestel blijven zitten. Vier matchen op zaterdag, drie op zondag. Frankrijk, Argentinië, Brazilië en Duitsland komen in actie.

Toegegeven, ondanks de 5-0 forfaitscore hebben we al een leukere WK-start gezien dan de wedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië. Egypte tegen Uruguay op vrijdagmiddag is leuk en ook Marokko tegen Iran kan boeien. Maar de echt grote namen, daarop is het wachten tot vrijdagavond.

Portugal-Spanje is de eerste echte klepper van het WK voetbal. De Europese kampioen tegen de wereldkampioen van 2010, die al twee jaar niet meer verloren heeft… maar het wel zonder de pas ontslagen bondscoach Lopetegui moet doen. En daarna is het WK helemaal vertrokken.

Zaterdag staan er vanaf 12 uur maar liefst vier wedstrijden op het programma. Na Spanje zien we zo met Frankrijk en Argentinië ook twee schaduwfavorieten voor de wereldtitel in actie. Zondag kunnen we zien waar de echte topfavorieten toe in staat zijn. Om 17 uur mag regerend wereldkampioen Duitsland een statement proberen maken tegen Mexico, drie uur later krijgt Brazilië met Zwitserland meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld.

Het volledige programma:

Zaterdag

12 uur: Frankrijk-Australië

15 uur: Argentinië-IJsland

18 uur: Peru-Denemarken

21 uur: Kroatië-Nigeria

Zondag

14 uur: Costa Rica-Servië

17 uur: Duitsland-Mexico

20 uur: Brazilië-Zwitserland

Volg hier alle matchen LIVE!