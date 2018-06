Vakbondslui riskeren halfjaar cel voor “belemmeren van het verkeer”

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft vrijdag zes maanden cel met uitstel gevorderd voor de Antwerpse ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt en vakbondsafgevaardigde Tom D. Ze worden vervolgd voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie. “Het stakingsrecht is niet absoluut en onbeperkt. De acties dienen binnen de perken van het toelaatbare te blijven. Alle grote toegangswegen naar de haven blokkeren, is buitensporig”, zei de procureur.

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. “Al voor 5 uur ‘s morgens werd de rijbaan met voertuigen en containers geblokkeerd en werden autobanden in brand gestoken. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Dit was dus zeker geen filterblokkade”, aldus het openbaar ministerie.

De actie was niet aangevraagd bij de stad Antwerpen. De politie probeerde te bemiddelen met de vakbondsmilitanten en maakte hen duidelijk dat er gepast zou gereageerd worden, als ze de rijbaan niet vrijwillig zouden vrijgeven.

“Kat- en muisspel”

“Enkel aan de stakerspost op het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg bleven manifestanten het verkeer hinderen en de confrontatie opzoeken. Er ontstond een kat- en muisspel met de politie, die de sproeiwagen inzette. Bruno Verlaeckt en Tom D. waren de aanstokers: ze bleven de anderen ophitsen en werden bestuurlijk aangehouden”, zei de procureur.

De twee ABVV’ers kunnen zich volgens de aanklager niet beroepen op het stakingsrecht. “Dat is geen absoluut en onbeperkt recht. Ook tijdens stakingsacties moet men zich aan de wet houden en dat betekent dat men het verkeer niet mag belemmeren.”

“De Wever viseert ABVV”

Volgens de verdediging verschilde de actie van 24 juni 2016 in niets van vorige acties, waardoor er van enige kwaadwilligheid geen sprake kan zijn. Er was geen reële gevaarssituatie en er deed zich ook geen enkel ernstig incident of schadegeval voor, buiten wat tijdverlies voor de chauffeurs die in de files stonden.

“Waarom dan zoveel machtsvertoon van de politie? Waarom die arrestaties? Omdat burgemeester De Wever het ABVV viseerde en geen blokkade duldde. Hij maakte er een punt van en het openbaar ministerie is hem daarin gevolgd, nadat het dossier eerst een jaar zoek raakte. Dit neigt naar een politieke move, maar daar dient de rechtbank niet voor. Dit is een ontoelaatbare vervolging”, pleitte advocaat Walter Van Steenbrugge, die de vrijspraak vroeg.

Tijdens de zaak verzamelden tientallen vakbondsmilitanten aan het Antwerpse Justitiepaleis. Zij vinden dat het stakingsrecht in het gedrang komt door de vervolging van de twee ABVV’ers.