Goed nieuws voor Vlaamse gezinnen én kmo’s: korting op de energiefactuur

Goed nieuws voor de Vlaamse gezinnen en vooral de kmo’s. Geld dat ze jaren lang te veel hebben betaald onder de vorm van taksen, krijgen ze terug. Voor gezinnen gaat het om enkele euro’s per jaar, maar voor kmo’s kan het om enkele duizenden euro’s gaan.

Het gaat om de federale energiebijdrage, een van de taksen die deel uitmaken van de energiefactuur. Vlaamse bedrijven en gezinnen hebben in de periode 2009-2017 te veel betaald. Dat komt omdat de bijdrage werd berekend op de hoeveelheid stroom die wordt getransporteerd over het hoogspanningsnet. Elektriciteit wordt echter meer en meer lokaal geproduceerd (windmolens, zonnepanelen) en die stroom passeert niet langer via het hoogspanningsnet. De consumenten betaalden wel hun bijdrage op die lokaal geproduceerde elektriciteit, maar het werd niet doorgestort aan de hoogspanningsbeheerder Elia.

De niet-doorgestorte bijdragen werden opgepot bij de distributienetbeheerders. Het gaat om een groot bedrag: zowat 85 miljoen euro. Op voorstel van de federale energiewaakhond Creg werd de elektriciteitswet aangepast om de terugbetaling van de saldi te regelen. De Creg becijferde ook hoeveel precies zal worden terugbetaald.

Concreet zullen de bedragen die de gezinnen en bedrijven te veel hebben betaald, worden afgetrokken van de volgende elektriciteitsfacturen, en dit vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. “Voor een gemiddeld gezin gaat het om enkele euro’s per jaar, voor zelfstandigen en kmo’s kan het bedrag oplopen tot enkele duizenden euro’s”, klinkt het bij de Creg.

Door een wetswijziging zullen ook geen overschotten meer worden opgebouwd. In Wallonië en Brussel werd de fout al eerder rechtgezet en terugbetaald.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) reageert opgetogen. “Ik heb hard getrokken aan dit dossier om ervoor te zorgen dat de netbeheerders de te veel geïnde bedragen zo snel mogelijk op een juridisch correcte manier zouden teruggeven”, zegt hij. “Nu is het zo ver: vanaf deze zomer krijgt iedereen via de energiefactuur terug wat hij/zij te veel betaald heeft. En dat is maar logisch ook.”