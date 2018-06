Kassamedewerker Hubo opgepakt nadat ze overval verzint

Veurne - Een kassierster van de doe-het-zelfzaak Hubo in Veurne is opgepakt door de politie omdat ze een overval geveinsd zou hebben. De feiten dateren van woensdagavond.

“De kassierster beweerde dat de laatste klant een overval op de kassa gepleegd zou hebben. Ze zou met een mes bedreigd zijn en iedereen zou in paniek naar buiten gevlucht zijn”, verduidelijkt Filiep Jodts van het parket van Veurne aan Nieuwsblad.be. “Maar na onderzoek van bewakingsbeelden bleek er van een overval geen sprake te zijn.”

Omdat de politie snel door had het verhaal met haken en ogen aan elkaar hing, werd de kassierster zelf opgepakt en verhoord. Intussen is ze alweer vrijgelaten. “Wij gaan er voorlopig van uit dat het verhaal volledig verzonnen is. Al blijft de kassierster beweren dat er wel degelijk een overval is gepleegd”, zegt Jodts. Waar het verdwenen geld uit de kassa intussen naartoe is, is onduidelijk.