Hij ging altijd naar het WK, maar overleed. Nu zetten zijn zonen de traditie verder

Drie jaar nadat de Braziliaan Clóvis Acosta Fernandes overleed, tekenen zijn zonen present in Rusland om het WK voetbal te volgen. Daar hebben ze een goede reden voor: hun vader, compleet met replica-wereldbeker, was de bekendste fan van Brazilië. Hij was erbij op zeven opeenvolgende wereldbekers. Nu zetten zijn zonen de traditie verder.

Een hoed, een stevige snor en een replica van de wereldbeker. Van 1990 tot 2014, zeven WK’s op rij. Italië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Japan en Zuid-Korea, Duitsland, Zuid-Afrika en Brazilië. Vierentwintig jaar lang. Hij was er steeds weer bij en sprong steeds weer in het oog. Zo raakte Clóvis Acosta Fernandes bekend als de trouwste en meest sympathieke supporter van de Goddelijke Kanaries, de nationale elf van de Brazilianen.

Alleen is de man die Brazilië altijd en overal steunde niet meer. Drie jaar geleden overleed hij, op 60-jarige leeftijd. Kanker. Eén van de laatste dingen die hij liet optekenen in een interview: “Elke vier jaar naar het WK gaan is de manier waarop ik niet voel dat ik oud word.”

Maar zijn geest leeft voort in zijn twee zonen, blijkt nu. Frank en Gustavo zijn nu in Rusland om net zoals hun vader het WK bij te wonen. Ze hebben een replica van de wereldbeker bij, net zoals hun vader altijd deed. Gustavo draagt zijn vaders hoed. “Ik weet zeker dat hij gelukkig is”, vertelde zoon Frank in Moskou aan nieuwsagentschap Press Association. “En nu maar hopen dat Brazilië de finale haalt.”