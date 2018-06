Bouwbedrijf Aertssen zoekt technische medewerkers

Nader je Zelzate op de R4 vanuit Gent, dan zie je rechts een kunstmatige heuvel boordevol zonnepanelen: het grootste zonne-energieproject in de Benelux. Het is maar één project van het familiebedrijf Aertssen, dat op zaterdag 16 juni 2018 een jobdag houdt op de hoofdsite in Stabroek. Aertssen zoekt onder meer technische medewerkers voor de nieuwe logistieke site in het Oost-Vlaamse Verrebroek.

“De jobdag vindt plaats omdat we voor Verrebroek nog heel wat techniekers zoeken, maar ook omdat we in totaal honderd vacatures hebben voor onze verschillende afdelingen”, zegt HR-director Alain Bastiaens. “We hebben veel knelpuntberoepen in te vullen.”

Aertssen is actief in de bouw- en infrastructuurwerken, hijswerken, transport en logistieke dienstverlening. Groene energieprojecten zijn er ook bijgekomen. Van oorsprong is Aertssen – een familiebedrijf van de derde generatie – een bouwonderneming die naam maakte in grondwerken.

Eigen regio

De nieuwe site in Verrebroek wordt een eyecatcher: 13 hectare vol magazijnen, buitenopslag, werkateliers en nieuwe kantoorruimte vlakbij de Wase container- en ro/ro-haven (roll-on, roll-off). “Constructie- en landbouwmachines worden er opgeslagen en geassembleerd. We hebben nu al een 35-tal mensen gevonden voor een totaal van 55 in Verrebroek.”

“Ook in de andere afdelingen hebben we nog veel openstaande vacatures. Aertssen telt in België een kleine 800 medewerkers en nam onlangs Kranen Michielssens over. We hebben een aantal uitvalsbasissen die we willen uitbreiden omdat in eigen regio werken hoe langer hoe belangrijker wordt. Daarom hebben we een aantal satellietvestigingen, onder meer in Gent.”

Midden-Oosten

“We zoeken ook nog machinisten (kranen, bulldozers, wielladers), ingenieurs, techniekers, chauffeurs, IT’ers en administratieve krachten.” Kandidaten met kriebels voor het buitenland zijn ook welkom. “Vaak ga je dan naar een project in het Midden-Oosten. Denk maar aan Abu Dhabi, Qatar (de stadions van de wereldbeker voetbal), Dubai, Oman of Koeweit. Ook in de Malediven, Mauritanië, Marokko en Costa Rica zijn we aan het werk. Wie buitenlandse ervaring wil opdoen – een of meerdere keren – kan dat bij ons dus perfect, in behoorlijk prestigieuze projecten.”

Continue groei

Aertssen trekt vooral mensen aan door het imposante machinepark met kranen, dumpers, wielladers of reuzetrucks. De groep is financieel solide en biedt werkzekerheid. “Mensen staan voorop: People power and passion to build on is ons credo. Dat is meer dan een holle slogan. Je werkt met een perfect onderhouden, nieuw machinepark, wat ook de veiligheid ten goede komt. Nog een waarde waar we sterk op inzetten. Typisch voor een familiegroep is het herinvesteren in materiaal en infrastructuur We hebben een langetermijnvisie. Onze vacatures zijn vaste contracten van onbepaalde duur. Daarmee spelen we in op een gestage groei op de lange termijn.”

Werkattitude

“Via de Aertssen Academy bieden we sinds kort opleidingen aan op maat. Chauffeurs kunnen bijvoorbeeld op onze kosten een C/CE/ADR-rijbewijs behalen binnen de tak aannemingen. We hebben ook een kraancabinesimulator waar medewerkers hun vakbekwaamheid kunnen vergroten. Die simulator stellen we bovendien ter beschikking van scholen. We voeren duaal leren in om de samenwerking met scholen te vergroten. De juiste werkattitude blijft voor ons het allerbelangrijkste: willen bijleren, gemotiveerd zijn en openstaan voor een carrièrewending.”

