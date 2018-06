Nieuwe opleidingen via volwassenenonderwijs

Voor volwassenen lanceert de provincie twee nieuwe opleidingen in technische richtingen. In campus PITO Stabroek kunnen ze kiezen tussen een opleiding elektromecanicien of technieker Pidpa.

In de opleiding elektromecanicien leren de cursisten zowel defecten herstellen van industriële installaties als controles uitvoeren om technische storingen te voorkomen. De cursisten die kiezen voor de opleiding technieker Pidpa lopen naast de lessen zes maanden betaalde stage in het provinciale waterbedrijf.

Beide opleidingen zijn gespreid over twee schooljaren. De lessen voor elektromecanicien vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond en zaterdag. De cursisten van de opleiding technieker Pidpa volgen drie avonden per week les (maandag, dinsdag en donderdag) en op zaterdag.

Op 19 juni 2018 vindt in PITO Stabroek om 19u een infoavond plaats.

