Toby Alderweireld is er gerust in voor Panama: “Dedryck Boyata is er klaar voor”

Er zijn veel onzekerheden in de verdediging van de Rode Duivels met de blessures van Thomas Vermaelen en Vincent Kompany, maar Toby Alderweireld is nu al jarenlang een onbetwiste en geruisloze sterkhouder. “We zullen het nu even zonder hen moeten doen”, zegt hij over Kompany en Vermaelen. Ook Michy Batshuayi werd bevraagd over dat onderwerp: “Kompany is onze échte kapitein. Zelfs als hij niet speelt, is hij belangrijk.”

Toby Alderweireld kreeg op zijn persconferentie meteen vragen voorgeschoteld over de geblesseerde verdedigers. Het lijkt stilaan dat de situatie van Thomas Vermaelen al even zorgwekkend is dan die van Vincent Kompany. “Of het echt zo erg gesteld is met Thomas Vermaelen? Dat moet je aan de coach vragen. Hij werkt zijn eigen programma af, dus het gaat de goede richting uit. Maar de jongens die er de laatste wedstrijden speelden, deden het ook goed, dus daar moeten we vertrouwen in hebben. En ik ben er zeker van dat een speler als Boyata het goed zal doen. Natuurlijk is hij er klaar voor om basisspeler te zijn op het WK. Hij speelt bij Celtic en werd daar afgelopen seizoen ook kampioen. Hij kan de druk echt wel aan.”

“Thomas en Vincent doen er alles aan om fit te geraken. Mentaal is het moeilijk voor die jongens die geblesseerd zijn. Maar als ik zie wat zij ervoor doen, heb ik het gevoel dat het wel goedkomt. Kompany is onze leider. Zijn enthousiasme en liefde voor het vaderland brengt hij over op ons. Ik denk dat wij dit avontuur niet zonder hem willen aangaan. Maar nu moeten we het even zonder hem doen.”

Het is bidden dat Kompany en Vermaelen fit geraken, maar tegelijk ook hopen dat Alderweireld en Vertonghen fit blijven. “Maar ik hou me niet speciaal in op training, want als je niet voluit traint dan ben je ook niet honderd procent in vorm in de match. Dat we tegen Panama niet per se een sterke verdediging nodig hebben? (grijnst) Als we geen drie punten pakken tegen Panama dan zal het toch een kleine crisis zijn.”

Een steeds terugkerend onderwerp bij de Rode Duivels is het systeem met drie centrale verdedigers. Dat oogt soms kwetsbaar en bondscoach Roberto Martinez zei vorige week nog dat hij op training ziet dat de spelers ook een viermansdefensie onder de knie hebben. “Wij hebben nog niet op een viermansdefensie getraind”, zegt Alderweireld nu. “Maar dat is ook niet nodig, iedereen kan in dat systeem terugvallen op de ervaring van bij zijn club. We proberen nu vooral de automatismen tussen de centrale verdedigers en de wingbacks aan te scherpen. En dat vind ik goed.”

Portretrechten

Toby Alderweireld is net als Dries Mertens één van de Rode Duivels die nog geen akkoord heeft met de KBVB over zijn portretrechten. Maar daar wilde hij zelf geen al te straffe uitspraken over doen. “Ik speel voetbal. Contracten onderhandelen, dat is mijn vak niet en ik ben daar niet mee bezig. Ik vraag aan de mensen die zich bezighouden met mijn contract ook niet om tegen een bal te trappen. Dus ik focus gewoon op het voetbal.”

Veel liever praat hij over de topvorm van Eden Hazard. “Ik heb Eden nog nooit zo goed gezien als nu. Hopelijk kan hij die vorm een tijdje aanhouden. De tegenstanders hebben schrik van hem. Met zijn acties maakt hij ook veel mogelijk voor zijn ploegmaats. Of ik Eden met iemand bij Tottenham kan vergelijken? Nee, want hij heeft zijn specifieke speelstijl. Maar een speler als Harry Kane heeft ook zo veel kwaliteiten.”

Michy Batshuayi: “Vincent Kompany is onze echte kapitein, zelfs als hij niet speelt”

Foto: BELGA

Elke persconferentie in Rusland werd al deels beheerst door vragen over Vincent Kompany. Dus ook die van Michy Batshuayi. “Vincent Kompany is ook belangrijk zonder dat hij speelt. Door zijn ervaring als international, door zijn fantastische carrière. Hij helpt alle spelers, de ervaren en de jonge kerels. Hij is de leider en de echte kapitein voor alle spelers. Dat is duidelijk.”

Maar de Rode Duivels zullen het tegen Panama wel nog zonder die leider moeten doen. Maar dat mag geen probleem vormen? “We weten dat Panama minder kwaliteiten heeft dan wij, maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten onderschatten”, zegt Batshuayi, die zelf wellicht op de bank begint. Hij toonde zich de laatste wedstrijden bij de Rode Duivels een goed invaller. “Als ik inval, dan wil scoren. Maar ook als ik in de basis sta. Ik ben niet echt een betere invaller, ik probeer gewoon altijd te scoren. Ik heb geen schrik dat ze me zien als een supersub.” Maar dat is hij voorlopig nog wel bij de Rode Duivels. Of kan het ook met twee spitsen? Batshuayi en Lukaku naast elkaar. “We kunnen op verschillende manieren spelen. Dat is positief voor iedereen.”