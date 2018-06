Vlaamse imkers worden geteisterd door dieven: “Moet het werk zijn van insiders”

Afgelopen weekend werden in Tessenderlo ruim 150.000 bijen gestolen. Dieven namen drie kasten mee. “Een fenomeen dat we steeds vaker terugzien”, zegt Luc Aspeslagh, voorzitter van de Algemene Vlaamse Imkervereniging. Hij waarschuwt voor de imkerdiefstallen en vraagt bestolen imkers om zich te melden.

In de nacht van zondag op maandag gingen dieven in Tessenderlo aan de haal met drie bijenkasten, samen goed voor 150.000 bijen. Imker Patrick is er het hart van in. “De dieven moeten met een aanhangwagen gekomen zijn, want de bijenkasten passen niet in de auto en zijn te zwaar om alleen te dragen. De overgebleven bijen zijn getraumatiseerd en agressief.”

Volgens Luc Aspeslagh, voorzitter van de Algemene Vlaamse Imkervereniging (AVI), is het zeker niet de eerste keer dat bijen of zelfs hele kasten verdwijnen. “Bijendiefstal is een fenomeen van alle tijden, maar de laatste jaren merk ik toch een stijging van het aantal gevallen. Bijen - en hun waarde - staan tegenwoordig meer in de belangstelling. Wellicht brengt dat dieven op het idee.”

Aspeslagh merkt dat veel imkers zich niet bewust zijn van het groeiende probleem. “Omdat er vaak toch weinig aan te doen is, doet het grootste deel geen aangifte.” Dat wilt hij veranderen door bijendiefstal bespreekbaar te maken. Hij roept imkers die slachtoffer werden, dan ook op om dat te melden bij het AVI. “Voor we preventieve maatregelen kunnen nemen, moeten we het probleem in kaart kunnen brengen.”

Absurd

Maar waarom zou iemand zo veel bijen willen stelen? Die vraag kan zelfs Aspeslagh niet eenduidig beantwoorden. “Dat blijft altijd speculeren. Misschien heeft een imker na de winter geen bijen meer en gaat hij daarom op zoek naar een kwaliteitsvol nieuw bijenvolk. Of gaat het om iemand die wilt profiteren van de mogelijke opbrengsten van een bijenkast. We zien trouwens ook weleens dat er gewoon jaloezie in het spel is: imkers die de betere bijen bij een ander gaat weghalen.”

“Hoe dan ook blijft het absurd. Het is relatief gemakkelijk om te beginnen imkeren als je kan starten met bijen van een bevriende imker. Bovendien kan je een eigen slechte bijenvolk met een aantal eenvoudige technieken verbeteren.”

Insiders

Een bijenkast stelen is in elk geval niet eenvoudig. De meeste kasten zijn te zwaar om door één persoon gedragen te worden. “Wat dieven daarom vaak doen, is de broedrand en de honingzolder uit de kast halen en meenemen”, legt Aspeslagh uit. “Wat ook kan, is de koningin uit een volk halen en in een andere kast met jonge bijen plaatsen.”

Waar Aspeslagh zeker van is, is dat de meeste bijendiefstallen gepleegd worden door insiders, die heel goed weten wat ze doen. “Een leek kan hoogstens de honing uit een kast stelen. Met een hele kast kan zo iemand bovendien niets doen.” Hij vermoedt dat de dieven uit Tessenderlo de drie gestolen kasten zullen opdelen in een vijf of zes kleinere kasten met verschillende jonge bijenvolkeren.

Waarde van 1.000 euro

Rest nog de vraag wat je in godsnaam kunt doen met een gestolen bijenkast. Als imker zelf gebruiken, uiteraard, maar de bijen verkopen is ook een optie. Volgens Aspeslagh is een jong bijenvolk ongeveer 100 euro waard. De diefstal uit Tessenderlo zou de dieven zo dus al 500 euro kunnen opbrengen. “Maar de echte prijs kan nog hoger liggen. De kasten kosten ruim 160 euro per stuk en ook met de honing kunnen ze geld verdienen. Reken voor die kasten 30 tot 40 potjes, aan 5 euro per potje. Zo kom je uit op een bedrag van ongeveer 1.000 euro.”

“En dan is er ook nog de wetenschappelijke waarde. De bijen waarvan sprake is, werden gemonitord voor de ‘Honeybee Valley’ van de Universiteit in Gent, in het kader van een onderzoek omtrent stuifmeel. Zij hebben nu geen onderzoeksresultaten en zullen pas volgend jaar met een nieuw onderzoek kunnen starten.” Wetenschappelijke bijen of niet, de kans dat de kasten teruggevonden worden acht Aspeslagh in elk geval weinig waarschijnlijk.