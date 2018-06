Wie wordt de WK-ster? Dit denken onze 31 analisten, waaronder Zetterberg, Daum, Papin en Stanic

Op het einde van elk WK krijgt de beste speler de Gouden Bal. Wie dan die absolute ster wordt? We vroegen het aan onze 31 internationale topanalisten – één per WK-land – , en wat opvalt: ook van enkele Belgen wordt heel veel verwacht.

Wlodek Lubanski (Polen): Oud-goaltjesdief Lokeren en nationale ploeg

“Het is misschien cliché, maar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar worden de grote sterren. Zij hebben het al bewezen op dit niveau. Mo Salah kan, als hij fit blijft, ook geweldige dingen tonen.”

Mario Stanic Foto: BELGAIMAGE

Mario Stanic (Kroatië): Topschutter Club Brugge in 1995/96

“Dat is een moeilijke, maar misschien gewoon weer Lionel Messi. Ik hou van hem, hij is van een andere planeet en wil eindelijk scoren met Argentinië.”

Saeed Owairan (Saudi-Arabië): Goaltjesdief die België dwarsboomde op WK 1994

“Ik verwacht het meest van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Mo Salah.”

Andres Mendoza (Peru): Kampioenenmaker Club Brugge in 2003

“Neymar heeft een betere ploeg, maar kom: Messi is nog altijd de beste speler ter wereld. Naar hem kijk ik het meest uit.”

Ahmed Hassan (Egypte): Oud-flitsenvoetballer Anderlecht en recordinternational

“Als Salah fit is, kan hij een ster worden. Hij is zo belangrijk als Diego Maradona vroeger was voor Argentinië.”

Jean-Pierre Papin (Frankrijk): Oud-topspits Club Brugge en winnaar Gouden Bal

“Antoine Griezmann was twee jaar geleden op het EK al erg productief en goed. In Rusland kan hij aan de hele wereld tonen dat hij een uitzonderlijke spits is. Al zal Neymar ook goed zijn als hij topfit is.”

Pär Zetterberg (Zweden): Tweevoudig winnaar Gouden Schoen bij Anderlecht in de jaren 90

“Neymar, al valt het af te wachten hoe goed hij zal zijn na zijn langdurige blessure. Maar als hij op z’n best is, wordt hij de koning van het wereldkampioenschap.”

Edmilson Senior (Brazilië): Dribbelkont van Seraing in de jaren 90

“Uiteraard wordt Neymar de grote ster. Wat een artiest, niet normaal. Je mag hem als tegenstander geen seconde uit het oog verliezen.”

Nuno Gomes Foto: BELGAIMAGE

Nuno Gomes (Portugal): Oud-aanvoerder en -aanvalsleider nationale ploeg

“Als hij in conditie is: Neymar. Ik denk dat hij zal willen laten zien dat hij de beste speler ter wereld is.”

Peter Shilton (Engeland): Recordinternational met 125 caps

“Ik hoop natuurlijk op Harry Kane, maar het zou me niet verbazen dat een van de Belgen de meeste indruk maakt. Eden Hazard of Romelu Lukaku. Doe toch maar Hazard, een fantastische speler die wedstrijden kan beslissen.”

Mbaye Leye (Senegal): Play-off 1-topschutter, nu bij Eupen

“Toch maar Neymar. Hij heeft een break gehad en zal dus fris aan het WK kunnen beginnen.”

Mijat Maric (Zwitserland): Al acht jaar betrouwbare verdediger bij Lokeren

“Bij Frankrijk verwacht ik veel van Ousmane Dembele en Kylian Mbappé. Met hun snelheid en dribbels kunnen ze allebei de show stelen.”

Christoph Daum (Duitsland): Trainer Club Brugge in 2011/12 en prijzenpakker

“Eentje noemen is moeilijk. Ik verwacht veel van Thomas Müller, Lionel Messi, Marco Asensio, Eden Hazard en Neymar.”

Hernan Losada (Argentinië): Ex-spelmaker en huidig assistent Beerschot Wilrijk

“De WK-ster? Dat hangt af van hoe ver een land geraakt, maar ik hoop iemand van België of Argentinië. Kevin De Bruyne of Lionel Messi dan.”

Milan Jovanovic Foto: Photo News

Milan Jovanovic (Servië): Oud-spektakelspits Anderlecht en Standard

“Romelu Lukaku. Destijds bij Anderlecht had ik meteen in de gaten dat hij een grote ster zou worden.”

Carlos Hermosillo (Mexico): Doelpuntenmachine die in 1990 bij Standard zat

“Je kan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar zeggen, maar ik geloof vooral in Kevin De Bruyne. Hij is een fysiek complete en technisch buitengewone speler.”

Dimitri Bulykin (Rusland): Ex-aanvaller Anderlecht

“Frankrijk is een van mijn drie favorieten op de eindzege dus zeg ik als ster Kylian Mbappé.”

German Mera (Colombia): Verdediger KV Mechelen, ex-Club Brugge

“Ik ga voor Neymar. Hij heeft een streepje voor bij mij op Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, omdat hij wat jonger is.”

Paul Okon (Australië): Tweevoudig kampioen met Club Brugge in de jaren 90

“Lionel Messi. Als hij Argentinië nu naar de wereldtitel dirigeert is hij de aller-allergrootste en dat gun ik hem zo hard. Hij kan het WK op zijn eentje beslissen.”

Morten Olsen (Denemarken): Oud-topverdediger Anderlecht en 15 jaar Deens bondscoach

“Neymar. Hij is hersteld zijn van zijn voetblessure en dus helemaal fris. Vergelijk het met Marco van Basten op het EK in 1988. Vooraf geblesseerd, tijdens het tornooi ongelofelijk.”

Julio Dely Valdes Foto: AFP

(Panama): Beste Panamese voetballer aller tijden

“De gebruikelijke vedetten zeker? Lionel Messi en Cristiano Ronaldo willen voor het eerst wereldkampioen worden. Ze zullen vlammen.”

Fabien Camus (Tunesië): Spelmaker Genk en Antwerp, ex-international

“Neymar. Hij heeft goed kunnen uitrusten bij PSG en is misschien wel de beste speler van de wereld op dit moment.”

Daniel Amokachi (Nigeria): Voormalig goaltjesdief Club Brugge

“Je hebt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Keuze genoeg. Maar het wordt ook uitkijken naar Wilfred Ndidi, die kan vlammen bij Nigeria.”

Runar Kristinsson (IJsland): Voormalig spelmaker en coach Lokeren, recordinternational

“Het is misschien makkelijk om Lionel Messi te zeggen, maar ik doe het toch. Hij heeft wat te bewijzen met en voor Argentinië.”

Faycal Rherras (Marokko): Verdediger KV Mechelen en 3-voudig international

“Ik reken op Cristiano Ronaldo. Alleen tegen Marokko mag de Portugees zijn dagje niet hebben.”

Junior Diaz (Costa Rica): Voormalig linkerflankspeler Club Brugge

“Ik ga voor Kylian Mbappé. Hij wordt de uitblinker bij een sterk Frankrijk.”

Toshiya Fujita (Japan): 24-voudig international en ’s lands bekendste analist

“Ik hou het op Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Harry Kane en Gabriel Jesus.”

Victor Vazquez Foto: BELGAIMAGE

Victor Vazquez (Spanje): Voormalig assistkoning Club Brugge

“Ik hoop toch iemand van Spanje. Isco misschien, of Andres Iniesta. Het zou mooi zijn als hij de beker de lucht mag insteken.”

Mehdi Bayat (Iran): Algemeen directeur Charleroi, ondervoorzitter KBVB

“Als Neymar fit is, dan is hij in staat de man te zijn. Meer dan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, die zijn leeftijd niet mee heeft.”

Gary Kagelmacher (Uruguay): Centrale verdediger KV Kortrijk

“Luis Suarez. Neymar zal misschien nog niet top zijn na zijn blessure, en ik geloof niet dat dit Argentinië sterk genoeg is om het beste in Lionel Messi naar boven te halen. Suarez staat er altijd op de grote momenten.”

Seol Ki-hyeon (Zuid-Korea): Voormalig aanvaller Anderlecht en Antwerp

“Lionel Messi. De beste voetballer ter wereld en hij gaat zijn ploeg tot ongekende hoogtes loodsen.”