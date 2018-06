Gisteren nog een joviale ontvangst, vandaag zijn er geen ‘spionnen’ meer welkom bij Panama

Op drie dagen voor hun WK-debuut tegen België stijgt de spanning bij de Panamezen. Bondscoach Hernán Gómez laat zijn “Kanaaljongens” vandaag twee keer zweten op training. De bedoeling? Fysiek messcherp zijn en de tactiek op punt stellen. Want fysiek messcherp zijn ís de tactiek van Panama.

De sfeer is omgeslagen in het oefenkamp van Panama. De voorbije dagen ging alles er betrekkelijk ontspannen aan toe rond het oefenveld van Los Canaleros. Maar sinds vandaag worden journalisten uit België plots iets minder vriendelijk bejegend. Waren de trainingen tot gisteren nog voor de helft geopend, dan werd de pers nu al na een kwartiertje aan de deur gezet. Het moest maar eens zijn dat er een Belgische spion in het “olympisch centrum” van Saransk was achtergebleven.

Argwaan

Ook op de persconferentie werd elke vraag van een Belgische journalist met argwaan bekeken. Toen een Venezolaanse journaliste peilde naar de tactiek tegen Panama, schoten de twee aanwezige spelers – Erick Davis en Abdiel Arroyo – in een kramp. Davis, de linksback, kreeg geen woord over zijn lippen. Arroyo speelde het riedeltje van altijd af: “We proberen te doen wat we altijd doen. De ruimtes zo klein mogelijk houden. En proberen efficiënt te zijn op de tegenaanval.”

Alles gesloten houden en loeren op de counter is de tactiek die Hernán Gómez vermoedelijk in zijn drie groepswedstrijden zal gebruiken. Om het drie keer negentig minuten vol te houden moet de selectie topfit zijn. De trainingen die we zagen waren vooral fysiek. Vandaag zou er ook op tactiek worden getraind, maar het is maar de vraag of de Kanaaljongens de Rode Duivels maandag kunnen verrassen.

Op reis

Na de twee sessie vandaag volgt er morgen een reisdag voor de Panamezen. Net als de Rode Duivels reizen ze al twee dagen op voorhand naar Sochi af. Op zondag is er dan een relatieve rustdag voorzien. ’s Ochtends een lichte training en ’s avonds alleen maar een terreinverkenning in het Fisht Stadion. Maandag zullen we dan zien of de geheimdoenerij van Panama tot een verrassende tactiek heeft geleid, of dat ze toch maar met z’n allen achter de bal zullen kruipen.