Kortrijk - Chris O’Loughlin wordt assistent van Glen De Boeck bij Kortrijk. Dat deelde de West-Vlaamse eersteklassser vrijdag mee.

Voor de 39-jarige Noord-Ier wordt het de tweede uitdaging in ons land. In 2013 werd hij assistent bij Sint-Truiden, waar hij in september 2015 Yannick Ferrera als hoofdcoach opvolgde.

O’Loughlin volgt Lorenzo Staelens op met wie KV Kortrijk geen nieuw akkoord kon bereiken.