Onderzoek wijst uit: Mertens meest populair bij vrouwen, De Bruyne en Hazard bij mannen

2 op 3 Belgen beschouwt de spelers van onze nationale ploeg als rolmodel voor jongeren en denkt dat ze vanuit deze positie jongeren kunnen stimuleren om te sporten. Een meerderheid is ook overtuigd dat spelers met een migratie achtergrond een positieve invloed kunnen hebben op allochtone jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel bij 1.200 Belgen.

Naar aanleiding van de (sociale) media storm over de niet-selectie van Radja Naingloan voor het WK voetbal peilde de onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB naar de mening van de Belg over de voorbeeldfunctie van de Rode Duivels. Dries Mertens is de nummer 1 bij de vrouwen en Kevin De Bruyne en Eden Hazard scoren het best bij de mannen. Dit onderzoek bevestigt de belangrijke invloed van topsporters op jongeren.

Foto: VUB

72% van de Belgen vindt dat de Rode Duivels positief bijdragen tot het internationaal imago van ons land. Daarbij zijn de meesten (79%) ervan overtuigd dat de voetballers een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor de huidige generatie talentvolle jongeren. Daarnaast lijken velen ervan overtuigd dat onze nationale voetballers inactieve jongeren kunnen inspireren om te beginnen sporten (73%).

Migratieachtergrond

Verschillende huidige Rode Duivels hebben een migratie achtergrond, wat maakt dat ze volgens vele Belgen (76%) ook een positieve stimulans kunnen zijn voor de huidige generatie jongeren met migratie achtergrond. Opvallend is ook dat bijna twee op drie Belgen akkoord is met de stelling dat de Rode Duivels rolmodellen zijn voor onze jongeren.

Foto: VUB

Slechts helft is Duivel-fan

Markant is dat exact de helft van de bevolking - en dus lang niet iedereen - fan is van de Rode Duivels . Dat staat in schril contrast met het antwoord op de stelling: ”Het zou fantastisch zijn mochten De Rode Duivels het wereldkampioenschap voetbal winnen”, want daar is 82% mee eens. Het lijkt er dus op dat een deel van de bevolking wel supportert voor de Rode Duivels, en hen alle succes toewenst, maar dat ze zichzelf niet als een uitgesproken fan beschouwen.