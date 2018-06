Oeps, handrem vergeten: auto belandt in water

Ieper - Vergeet je handrem nooit op te zetten. Die wijze les heeft een Ieperling vandaag hardhandig meegekregen toen zijn wagen plots in het water belandde.

De wagen stond al sinds donderdag op de oprit van een nabijgelegen woning in de Kiplinglaan, vlak bij de Ieperse Menenpoort. De bestuurder was de oprit opgereden en vergeten om de handrem op te zetten. Vanmiddag begon de wagen plots achteruit te bollen. Hij knalde door de afsluiting van de woning, miste nipt een boom en belandde in het water. Niemand raakte gewond, maar de auto scheerde in zijn vlucht naar het water wel rakelings langs een visser.

De Kiplinglaan was een tijdje afgesloten voor alle verkeer. De brandweer kwam met duikers ter plaatse om te helpen bij het bergen van de wagen.