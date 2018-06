Onderzoek wijst uit: Dries Mertens is de favoriete Rode Duivel

Het WK voetbal is weer van start gegaan en dus kijken een aanzienlijk deel van onze jongeren de komende maand met grote ogen naar de prestaties van onze Rode Duivels. De VUB onderzocht hoe sterk Belgen de Rode Duivels als rolmodellen zien, en kwamen tot de vaststelling dat vooral Dries Mertens ook buiten het voetbal kan scoren.

Exact de helft van de Belgische bevolking is volgens het VUB-onderzoek fan van de Rode Duivels, maar 82 procent van alle Belgen zou ze wel graag zien winnen deze zomer. Ook al zijn we dus geen fan, we zijn wel begaan met de prestatie van ons nationale elftal.

Het geeft maar aan hoe groot de invloed van ‘de belangrijkste bijzaak ter wereld’ is op onze samenleving. En hoewel sommige voetballers het liever niet zouden horen: voor twee op drie Belgen vervullen zij een functie als rolmodel. Al moet er wel een kanttekening gemaakt worden: ze zien de Duivels vooral als een goed rolmodel voor anderen, maar niet zozeer voor zichzelf.

Foto: VUB

De favoriete Rode Duivel is Dries Mertens (27 procent van de stemmen), op de hielen gevolgd door Kevin de Bruyne (25 procent) en Eden Hazard (18 procent). Hun geheim, dat is duidelijk hun goede gedrag. 4 op 5 Belgen gaf aan vooral fan te zijn van een Rode Duivel van wie ze het gevoel hebben dat hij het goede voorbeeld geeft.