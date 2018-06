Nainggolan is klaar voor matchen van de Rode Duivels… maar wat bedoelt hij met deze boodschap?

Radja Nainggolan mag dan wel niet mee naar het WK in Rusland, dat wil niet zeggen dat de middenvelder niet meeleeft met de Rode Duivels. Op zijn Instagram-pagina deelde de man van AS Roma een filmpje waarin hij luidkeels het volkslied zingt, gevolgd door een mysterieuze ‘Stay tuned’. Alsof hij nog groot nieuws gaat aankondigen.

De Rode Duivels beginnen maandag aan hun WK. Dan nemen ze het om 17 uur op tegen Panama, hun eerste tegenstander in de groepsfase.

Radja Nainggolan werd enigszins verrassend uit de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de wereldbeker gelaten. De Belgen kunnen tot één dag voor hun eerste wedstrijd nog één wijziging doorvoeren in hun selectie. In het geval van een blessure bij Vincent Kompany of Thomas Vermaelen zou Laurent Ciman dan in de definitieve selectie komen.