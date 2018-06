Voortaan alleen nog geld afhalen voor 23 uur: banken nemen maatregelen na zoveelste plofkraak

De opgeblazen geldautomaat na de plofkraak in Buggenhout. Foto: svl

Bankkantoren waar binnen een geldautomaat staat, worden voorlopig ’s nachts afgesloten. Dat bevestigt Febelfin-woordvoerder Isabelle Marchand aan Nieuwsblad.be. De maatregel komt er na de vijfde plofkraak in enkele weken tijd.

De maatregel wordt doorgevoerd bij de vijf grootste banken, Belfius, KBC, ING, BNP Paribas Fortis en Bpost en gaat wellicht vrijdagavond al van kracht. Bedoeling is dat elk bankkantoor met binnen een geldautomaat vanaf 23 uur de deuren sluit. Febelfin is overigens van plan om de maatregel ook aan kleinere banken, zoals bijvoorbeeld Argenta of VDK, aan te bevelen.

Wat dan met de mensen die na 23 uur nog geld willen afhalen, en in hun buurt geen bankautomaat op straat hebben? “Als banksector kunnen we de consument alleen maar aanraden om ofwel voordien nog geld af te halen, ofwel om zo veel als mogelijk elektronisch te betalen. We zien gelukkig dat de meeste handelaars intussen de weg van elektronisch betalen hebben ontdekt”, zegt Marchand.

Vijfde plofkraak op rij

Nadat er donderdagnacht opnieuw een plofkraak plaatsvond aan een geldautomaat in het Henegouwse Seneffe, vond vrijdag een versneld overleg plaats op het kabinet van minister Jan Jambon (N-VA) om maatregelen op korte en lange termijn te bespreken. “Daar hebben we ook afgesproken om de informatieuitwisseling tussen banken, de politie en het parket te versnellen”, zegt Marchand. “Bovendien zal er tijdens politiepatrouilles ook verhoogde waakzaamheid zijn. Die afspraak was er al, en wordt nu versterkt”, klinkt het nog.