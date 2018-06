“Cristiano Ronaldo krijgt monsterboete van Spaans gerecht en accepteert voorwaardelijke celstraf van twee jaar”

Cristiano Ronaldo is akkoord gegaan met een monsterboete van 18,8 miljoen euro en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Dat schrijft het Spaanse dagblad El Mundo vrijdagmiddag. De superster van Real Madrid werd vervolgd door het Spaanse gerecht voor belastingontduiking.

De aanklagers beweren dat Ronaldo tussen 2011 en 2014 vier keer de belastingen ontdook, goed voor bijna vijftien miljoen euro. In juli vorig jaar verscheen de Portugees voor de rechtbank in Madrid. “Ik betaal altijd wat ik moet betalen, ik doe het op de juiste manier en ik zal dat blijven doen”, verklaarde hij toen.

Eerder dit jaar stelden Ronaldo’s advocaten een minnelijke schikking van 3,8 miljoen euro, plus een bekentenis van de overtreding voor, in ruil voor het laten vallen van strafrechtelijke procedures. Het Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) wees dat voorstel botweg af. Nu zou er dus een deal zijn voor een bedrag dat vijf keer zo hoog ligt.

De voorwaardelijke celstraf die Cristiano Ronaldo krijgt, wordt omgezet in een effectieve straf indien hij zich in de toekomst nog eens schuldig zou maken aan een soortgelijk vergrijp.

Voor Ronaldo zal het toch een zorg minder zijn. Op dit moment zit hij met de nationale ploeg van Europees kampioen Portugal in Rusland voor het WK voetbal. De vijfvoudige Gouden Bal heeft nog nooit potten kunnen breken op een wereldbeker en wil daar graag verandering in brengen. Vrijdagavond is topfavoriet Spanje de eerste tegenstander voor CR7 en co.